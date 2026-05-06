松解患肌可弯腰缚鞋带｜袁康就博士

有否尝过弯腰缚不到鞋带哪种滋味！容先生愁眉苦脸地诉说他的病情。

「我腰很痛，知道你用浮针解决肌肉的痛楚……」

「谢谢你对我的信任。」

他双手摸着两边腰部。

「两边都痛，左侧最严重。我不能弯腰缚鞋带，好惨！」

他似乎心理创伤较皮肉痛楚来得夭心夭肺。

他弯腰不到30度便痛，左侧非常明显，左右转腰尚可，右屈腰右腰有些痛，左屈腰左腰疼痛明显，斜向弯腰最为严重，弯腰缚鞋带绝对不可能。

我请容先生上床触诊，寻找「患肌」。竖脊肌非常绷紧，左侧硬如铁柱，而腰方肌、多裂肌、髂腰肌、腹斜肌等都有患肌。

「你有多处绷紧肌肉，怎弄成的？」

「大概一个多月前做完瑜伽练习几天后，腰痛愈来愈严重，那天早晨发觉自己弯腰缚鞋带非常困难，剧痛！我去推拿按摩，稍为舒缓……」

「你没看西医？」

「没有。这两星期我请家人帮忙捽药酒……现在扚起心肝找你帮忙。」

患肌诱发疼痛

「你是对的。你的问题完全是肌肉问题，是绷紧肌肉导致你痛楚难受，浮针对付绷紧肌肉非常见效，可立竿见影。」

浮针医学认为，绷紧肌肉叫「患肌」，要放松患肌，有两种操作：「扫散」和「再灌注」。扫散是针灸师持针在皮下疏松结缔组织作扇形摆动，让前方绷紧的肌肉纤维重新排列，回复正常的松柔状态。再灌注是医患两者斗力，让绷紧肌肉得到血液灌注，加速放松的效果。

我先在他的腰背上段进针，「扫散」和「再灌注」，放松他两条硬绷绷的竖脊肌，继而处理腰方肌、多裂肌、髂腰肌等；最后，请他转身仰卧，放松他的腰大肌。

我请他落床，再做弯腰动作。他战战兢兢的弯身。

「你现在弯腰还痛吗？」

他弯过30度，用喜悦的笑容回答我。

他能弯90度了！

「如果针前痛十分，现在痛几分？」

「好多了，剩余两分吧。」

「缚鞋带看看？」

他急不及待缚鞋带。

「真神奇！缚鞋带不痛了！」

容先生连续三次浮针治疗，得到满意疗效。（完）