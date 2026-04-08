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生活 | 求医霸王餐 离晒谱！

谢志荣 前线医疗手记
谢志荣 前线医疗手记
谢志荣，30年经验健康版编辑
16小時前
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生活 专栏
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上周网上热爆一段外国人在港食霸王餐的片，警方亦迅速采取行动将他拘捕。而近期不约而同，先后听到一位注册中医，和一位皮肤科医生，申诉有无良病人竟食「求医霸王餐」！

两位的遭遇大同小异。中医师接见患结节性痒疹病人，望闻问切后开药，三日后病人竟登门投诉，表示药不对症、药费太贵等等一大堆歪理，目的只有一个：将未吃的药退回，并取回诊金和药费。姑娘问医师，医师叫病人拍下患处照片看看，原本一粒粒凸起的患处，已变得皮光肉滑。这情况下根本没有退钱的理由，但病人死缠不休，最后诊所和医师唯有退钱了事。

皮肤科医生也一样。病人搽了几日药膏后情况改善，却上门退回药膏，要求取回诊金药费。讲理据，没可能成立，但为免诊所受滋扰，最后还是退钱打发他离去了事。

香港是法治社会，求医霸王餐风气绝不可长！建议中西医团体收集一下意见，看看这类事情的普遍程度，认真应对，甚至可和警方开会商量。

附带一提：上述两位中、西医，都是女性，不排除有人专欺女性，部署食求医霸王餐，以获得免费医疗。若这样的话更是无耻不堪了。

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