发热出疹疾病的中医治疗｜吕兆升中医师

近日冬春之交，诊所接收了近年最多的发热出疹疾病，包括德国麻疹、水痘、带状疱疹、小儿玫瑰疹、手足口病、猩红热、川崎病、成人史迪尔氏病(AOSD)等等。这类疾病从现代医学角度看，大多属于病毒或细菌感染性疾病或自身免疫性疾病。针对病毒性疾病和自身免疫性疾病，中医治疗都有明显作用，而且针对发热出疹疾病，中医温病学早已有完整且具体有效的论述。

水痘、手足口病、德国麻疹、玫瑰疹这类由病毒感染引致的发热出疹疾病，现代医学主要以症状抑制治疗为主。中医则认为发热和出疹，是体内正气与病邪斗争的外在表现，所以，治疗上会按病邪性质、病邪深浅、正气盛衰和病情阶段等要点，决定具体用药之法。

有别于现代医学的对抗性治疗，针对初期发疹，中医认为适当运用药物透邪外出，能加速完成整个出疹过程，更有助疾病快速痊愈。如果病情出现高热不退，疹出紫暗，则提示热邪深陷，中医则会清热凉血与透邪外出并用，并会运用宣透分消泻下诸法引邪外出。至患病后期或康复期，病人往往会出现神疲乏力，口干纳差等等气阴不足的情况，中医则予以益气固表、滋养阴液等法以助康复，更是中医治疗独有之长。

中医治疗也更著重个人化，即使是同一种病，体质较强用药可稍猛，体弱则要兼顾扶正。高度个体化的治疗，往往能更贴合病人瞬息万变的病情。例如，近日笔者治疗一家两姐妹同患手足口病。姐姐体质寒湿，发病较缓但疹出不透，出疹色淡且水疱较多，低热反复，预计病情会迁延。治疗上以宣透发疹为主，助以利湿，药后病人疹透身静热退。妹妹体质偏热，发疹急且出疹色红疼痛，高热明显，服退热药后热仍不退。中医治疗则以凉血清热及宣透并用，服药后当晚红疹疼痛减轻，热退汗出，后续以清热养阴之法调治。

中医治疗发热出疹的疾病有其独特的思路，与现代医学病因学理解不同。以笔者多年中医治病经验，中医这种初则透疹引邪外出，重则清热凉血宣透，后期则育阴清热调养的治疗方案，确切有效且能快速减轻病人痛苦，十分值得推广。