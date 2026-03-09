冬日饮宴 玫瑰痤疮大爆发｜麦凯婷医生

随著冬至、圣诞及农历新年接踵而来，街头充满节日气氛。然而，对于玫瑰痤疮患者而言，这段日子却是皮肤健康的严峻考验。每逢岁晚，诊所内因玫瑰痤疮复发而求诊的病人便会显著增加。这并非巧合，而是因为冬日的生活模式，正正触碰了这种皮肤病最忌讳的两大禁忌——酒精刺激与高温环境。

在寒冷的天气下，大家习惯聚首一堂围炉取暖。无论是热气腾腾的火锅，还是温暖充足的餐厅包房，都会令环境温度上升。当患者长时间暴露在高温环境下，面部微丝血管扩张，会令皮肤出现红丝及红斑。若再加上酒精的催化，情况便会更难收拾。酒精本身就是强烈的血管扩张剂，无论是红酒还是威士忌烈酒，进入血液后都会加速面部血流，令原本已经脆弱的血管神经更趋敏感，轻则面红持续不退，重则诱发红肿的丘疹与脓疱。

近期在遇到一个十分典型个案，三十多岁的陈小姐是一位OL，一向玫瑰痤疮已控制得很好，皮肤状况稳定，只有偶尔轻微泛红。早前她连续出席了多场朋友聚会及公司圣诞派对，席间既喝了点酒，又进食了不少辛辣热食。起初她只觉得脸部发热，以为只是环境局促所致，便自行涂抹了家中的润肤霜企图控制。没想到翌日醒来，两颊布满了密集的红疹与小脓疱，触摸时更有明显的刺痛感。她来到诊所时，情绪相当焦虑，这正是典型的因饮食与高温刺激导致的急性复发。

陈小姐的例子反映了许多患者的误区：以为皮肤出现红肿只是暂时性的过敏。事实上，当玫瑰痤疮进入急性期，皮肤屏障已经严重受损，若处理不当或延误就医，发炎反应会持续破坏真皮层的胶原蛋白，令微血管扩张变成永久性，甚至导致皮肤组织增生，形成难以逆转的「酒糟鼻」。

因此，在冬日的派对社交中，建议患者要学会「避重就轻」。在宴席上应尽量远离火炉或暖风机的位置，饮用含有冰块的饮料以帮助身体降温。若避不开酒精，也应点到即止，并同时摄取大量清水以稀释酒精浓度。更重要的是，一旦察觉面部泛红持续超过半小时不退，或是有发热刺痛的迹象，便应警觉这可能是复发的前兆。

预防胜于治疗，及早寻求专业医生的诊断，透过药物控制炎症或利用光学仪器如脉冲染料激光收缩过度扩张的血管，才是长远的上策。玫瑰痤疮的护理是一场持久战，切勿因一时贪杯，而忽视了皮肤发出的求救信号。