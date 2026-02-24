人生旅程变幻莫测，意外与风险从来不会预告出现。一旦发生，不仅可能影响个人的生活节奏，更有机会为家人带来长远而沉重的经济压力。很多人谈保障，往往只想到医疗开支或突发事故，却忽略了「万一有一天人不在了，其家人如何承受接下来的人生？」其实，人寿保险正正是财务规划中最容易被低估、却最根本的一环——它不只是应对不测，更是为人生不同阶段、甚至最后一程，预先铺好一条安心的路。因此，笔者认为人寿保险值得买，而且应该趁年轻时买。

退休现金流保障

大家购买人寿保险可以为家人提供保障之余，也为自己退休生活提供财务支持。现时，香港按证保险有限公司（按证保险公司）可让 55 岁或以上人士申请保单逆按贷款。保单持有人将自己已缴清保费的人寿保单作为抵押品，向按证保险公司申请保单逆按贷款，从而获得稳定的现金流来支援退休生活。一般情况下，借款人可终身毋须还款。当借款人离世时，保单的身故赔偿会用于清还保单逆按贷款的款项。如身故赔偿额仍高于贷款额，余额还可以作为遗产留给家人。

以一位65岁男士持有一份200万港元身故赔偿的人寿保单为例，理论上可兑换成每月约3,500港元#的终身固定收入，具体金额视乎申请时的年龄以及个别保单而有所不同。申请保单逆按贷款时的年龄越高，即年金年期越短，因此每月可获派发年金的金额亦会越高。此外，若申请人不幸离世，身故赔偿之余额(扣除已派发的固定收入款项)将会分派给保单指定受益人。

需要注意的是，并非所有人寿保险都能够用于保单逆按，例如未完全缴清全数保费，没有保额的保单或保单为投资相连寿险计划均不能用作申请保单逆按。如果长者将来希望每月领取的金额达到一定水平，那么就需要提前计算所需保额，并及早规划退休生活而且尽早开始供款。

为身后事提早作好准备

传统观念都希望先人离世后尽快妥善办理安葬事宜，市面上有些具备储蓄成份的人寿保险，可以实报实销形式支付殓葬费用，让家人日后处于悲痛之时，无需为安葬事宜奔波劳碌。

总括而言，人寿保险可灵活运用，除了可安排人生最后一程的安葬费用，亦能透过保单逆按，在退休后为自己创造稳定收入，减轻子女负担。每个人的保险需求不尽相同，建议咨询专业的保险顾问，根据自身情况选择合适的保险产品，为人生的不同阶段提供周全的保障。

# 根据香港按揭证券有限公司保单逆按计算机而作出计算。实际每月年金的金额按香港按证保险有限公司最后审批为准。