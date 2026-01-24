病向浅中医：几个来自门诊的故事

最近有几个来自门诊的故事想和大家一起分享。

第一个是32岁的彭小姐。彭小姐是一个热爱运动的年青人，她几次来诊所找我治疗都是因为运动扭伤手足等问题来针灸，扎完针伤痛好了，下次再来又是另一个部位损伤。九月初她再来看病，却第一次主动要求我给她中药调理，我很奇讶，她一向只做针灸不服中药的。这时她才告诉我，她两个月前做身体检查发现甲状腺癌，幸运的是肿瘤尚属早期。上个月刚做完手术，术后甲状腺恢复不错，但总是感觉人很累，于是想到用中药调理身体，在服了十来天的中药后她已觉得体力基本恢复。

第二个是58岁的罗先生。罗先生是个退休人士，已经有一段时间没来诊所。去年11月下旬他带了一本体检报告来诊所咨询我。原来前些天，他去珠海做了一次身体检查，发现肺结节比一年前明显增大，珠海那家医院的医生建议他立即安排手术，他担心会不会是这位医生夸大了肺结节的严重性，正在犹豫要不要做手术之时突然想到两年前我帮他诊脉时就提醒他要留意肺结节的可能，于是决定来咨询我的意见。

我看了一下体检报告：右上肺有一个实性结节，体积较大，现已超过2cm，和一年前相比确实进展较快，且有磨玻璃样及毛刺等特征，所以这一切都提示肺癌的可能性非常大。我帮他分析：虽然他没有吸烟史、目前也没有任何症状，结合报告来看他目前可以选择不手术继续观察，但对于这个高危的肺结节必需每隔3个月复查一次，而在等待覆查期间必然会紧张焦虑，而这些情绪可能会再加快结节的进展，另外假如覆查时发现结节继续增大最后仍是免不了手术，因此我的意见是现在就接受手术以解后顾之忧。罗先生听完觉得很有道理，次日就回珠海那边医院覆诊。

一个多星期后他再回来见我时已经做完手术，想解决手术后常见的咳嗽问题。原来他在手术中做的病理切片证实该肺结节就是肺癌，因此医生切除了受影响的一片肺叶，并建议他稍后服用标靶药以减少复发的机率。一个月后罗先生再来覆诊时，已经开始服用标靶药，而各方面状态都相当不错。

第三个是35岁的郑先生。12月初，郑先生来看鼻翼旁的结节。这个结节出现已经有一段时间了，原本比绿豆还小，但这几个月却明显逐渐增长到黄豆大小，结节顶部呈蓝灰色，无疼痛及瘙痒等不适。郑先生去看了皮肤科，皮肤科医生给他服用了一个疗程的抗生素，并说如没有缩小的话就要做手术。郑先生服完抗生素后结节没有缩小，但他又不想手术，希望可以用中药治疗。说实话，当我看到他鼻翼的结节时，初步判断这是毛囊堵塞引起的豆渣瘤（皮脂腺囊肿），我认为中药应该可以治疗。但郑先生服用一周中药后结节并没有缩小，于是他决定还是去做手术。不久后郑太太告诉我，郑先生做了手术发现是黑色素瘤，好在他手术做得及时，尚未出现转移，不过由于黑色素瘤是一种恶性程度较高的肿瘤，因此仍然需要进行电疗进一步巩固疗效。

这三个患者，年龄并不算大，除了郑先生在面部出现「不痛不痒」的结节外，另外两位都是完全没有病征的。他们三位之所以能够肿瘤的早期就发现并进行治疗，主要还是得益于进行了定期身体检查，而郑先生则是得益于他很慎重地对待自己面部的结节及时求诊，并在保守治疗无效的情况下果断决定手术。假如郑先生的结节不是长在脸上而是长在身上，大概率也是不会被重视的我在门诊中见到许多男士忽视自己身体出现的健康警讯，导致小病拖成大病，这是非常可惜的事。

你可会觉得这三个病例是偶发的，其实不然。由于受社会环境、生活方式的影响，比如污染、不良饮食和作息习惯、压力等影响，近年来肿瘤发病率持续上升，其中甲状腺癌多见于像彭小姐这样21-40歳的年轻女性；肺癌则在50歳以后发病率明显升高，是世界各国男性最常见的肿瘤；黑色素瘤的发病年龄以30～60岁为主，这三个病例其实都是符合肿瘤的流行病学规律的。

通过这三个门诊案例，想再次向大家强调：病向浅中医，一定要养成定期做身体检查的习惯，有不适或异常表征要重视，及时就医并做更深一步的相关检查，这样就可以将一些重大疾病扼杀在萌芽状态。其实不仅是肿瘤，对待大部分的疾病都应如此。除了少数疾病如感冒具有自愈性不吃药都可能自己好(但同时有一部分感冒可能出现并发症，因此感冒仍建议要及时治疗)，很多疾病如果没有及时治疗都会越拖越严重或者是由急性病转为慢性病，治疗起来难度更大。

近期还有另一个与身体检查相关的病案，只是这个故事的结局不太好。79岁的周婆婆在5个月前曾做过一次检查，由于她有结肠癌的病史(已治愈无胃肠道不适)，因此某医疗中心建议她做包括核磁共振在内的全面检查。但是周婆婆在做头颅核磁共振时，由于医护人员疏忽未给她佩戴耳罩就直接进行检查，检查期间核磁共震仪强烈的震动频率和响声让周婆婆感到不适和害怕，无奈又无法中途呼叫停止。

而经历过这次身体检查之后，周婆婆开始出现全身灼热和瘙痒感，以及心慌、腹痛、严重失眠和便秘等多种症状，而这些都是她此次做身体检查之前所没有的。周婆婆为此痛苦不已，曾先后找过不同的医师治疗，包括我给她开的两次中药，然而都没有明显的效果，虽然我认为这种情况应该尝试用针灸治疗，但因她害怕针灸而作罢。

像周婆婆这种由于做身体检查而衍生新的病症虽不常见，但是也给我们带来警示。对于年龄较大的长者来说，在保健方面并不适宜太积极进取，老人只要能保持当前的现状较长时间就已经是保健上的成功。在身体检查方面，虽然仍然建议老人定期进行，但重点以保护心肺功能、防止心脑血管意外为主。因此，老人定期做一些基本的检查即可，比如血液检查、心电图、x光片，监测血压、血糖、胆固醇、肝肾功能，而不宜将电脑扫描、核磁共振等纳入常规体检，只有当老人出现相关症状时才需要考虑做更细致的检查。