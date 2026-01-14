生活｜恒生私有化 用家感慨多

恒生银行在上周通过私有化，种种原因，经济专家已有很多分析和解说，总之就是「做得差」。我不是恒生小股东，但却是几十年用家。基本上，我只有一个私人银行户口，就在恒生。我也只有一张信用卡，也是恒生。所有股票，都放在恒生，经恒生买卖。银债、定期存款、买基金，也只在恒生。对这次变故可谓一步一眼，感慨良多。

例一：我住在北区的上水，第一个银行户口就是在当年上水的恒生分行开设，其后恒生愈做愈大，但今天呢？整个上水，有6间惠康超级市场，可知人口绝对不少了吧，但恒生的「支票存入柜员机」却难以置信地仅得一部，而且是在上水石湖墟一条小横街！上水当然有堂皇富丽的恒生中心，但那里却没有可存入支票的柜员机，主力想做什么业务？融资？而这次被迫私有化也正因为坏账！

例二：我有段时间在观塘区工作，顺理成章有需要办理银行业务便会到开源道的分行。后来，该分行便不时有职员打电话给我，说有优惠什么的，约我到分行聚聚。我去过两次，每次都是推销他们的投资产品，而且有点苦缠不休，很难才脱身，所以此后我就不去了。就在私有化前两天，该分行仍有职员致电给我，如出一辙。

类似事例不胜枚举。我对恒生有感情，对今天的情况不免唏嘘，若问我归根究柢问题何在，我觉得就是：日渐偏离服务轨道，没考虑客户需要什么，只考虑自己想推销什么。我是几十年用家，农历年想换新钞也没有，留给其他购买他们投资产品的客户。私有化前两天致电给我的恒生职员，我很想问他：其实我已十多年没在观塘上班了，亦即十多年没进过你们这分行了，你们没察觉吗？你们有主动留意我转了去哪区的分行吗？为什么这十多廿年你们从不问我想要什么，所有电邮只是一味sell嘢（如下图）？这也是恒生问题的症结吧。