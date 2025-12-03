生活 | Everything is Free in London？

据报道，英国政府或会授权包括伦敦在内的市政府，向过夜旅客征收「过夜税」。这令我想起多年前在伦敦的一幕。

那年夏天，我和朋友到伦敦游玩，少不免造访著名的大英博物馆。馆门前有一个守卫，我们问他哪里购票，他皱眉（兼有点不屑，我觉得）道：「Everything is free in London。」

那时候，香港还是殖民地，中国大陆自然也未崛起到今天的强势。若该位外籍守卫说时是用轻松的语气表情，可能我不会记那么多年，又或以一个欣赏的角度把那句话深印脑海。但相反，多年来我记得的，是他那一脸看不起人的神态。

当时我已在《明报周刊》做了几年记者，伦敦也不是第一次去，甚至大英博物馆都已去过一次。但这博物馆是免费还是收费，谁耐烦记著，当时又不像现在可随时用手机上网查阅资讯。那位守卫，估计是压根儿看不起亚洲人，尤其中国人，这心态其实在那时候的英国并不罕见，反而法国、德国等较少。

时移势易，大英博物馆是否要开始收费其实在2024年已讨论过，如今又考虑收过夜税了。「颈系硬唔过个肚嘅」，London不再free（免费），因为风水总是轮流转。