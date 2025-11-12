生活｜中大医院 输在一点

位于马料水港铁大学站外的中大医院，宣布重新检视医院收费，简单来说就是减价以迎接市场挑战，而大家心知肚明，「挑战」其中之一是香港大学深圳医院。减价是必须的，也会是有力的，但却不一定是必胜的。时代不一样，人心亦不一样，现在的人求医除了看费用，还讲求「体验」。而根据我的个人经验，中大医院在病人体验上是很差的，最大可能也是输在这点——私家医院收费，公立医院模式的服务。就讲覆诊吧。进入医院后扶手电梯上一层便是覆诊区，是方便的，但有两点体验很不好：

1. 覆诊区是一个大空间，所有人都坐在那里，骤看没问题，但这里是私家医院啊，最简单不用开药的覆诊费也要千多元，开药、抽血的随时四、五千元落楼，而我是约定某时间看某个医生的，一般私家院都安排病人在该医生房门外等候，几曾见过所有病人聚在一的？——除了在公立医院。

2. 在中大医院覆诊区登记、坐下后，不一会便有工作人员叫名，走廊转个弯到一个房间里量血压，量完再出去继续等候。这做法又有两个问题：许多老人家、骨伤撑拐杖的病人（例如当时的我），都要这样做，完全公立医院街症feel；其次，为什么不进入医生诊症室才量血压？因为要节省护士人手资源，节省医生时间，所以病人只好配合一下这种私家收费、公立模式的流程。

其他的就不多说了，我也希望中大医院发奋图强，真正做好。一间私家医院，就要考虑与对手各方面的较量。考虑的是彼此长远的、全面的利益得失。也许要考虑一下，以管理公立医院的人来管理私家医院，其实是错误的第一步？