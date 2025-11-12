Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活｜中大医院 输在一点

谢志荣 前线医疗手记
谢志荣 前线医疗手记
谢志荣，30年经验健康版编辑
2025-11-12 08:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

位于马料水港铁大学站外的中大医院，宣布重新检视医院收费，简单来说就是减价以迎接市场挑战，而大家心知肚明，「挑战」其中之一是香港大学深圳医院。减价是必须的，也会是有力的，但却不一定是必胜的。时代不一样，人心亦不一样，现在的人求医除了看费用，还讲求「体验」。而根据我的个人经验，中大医院在病人体验上是很差的，最大可能也是输在这点——私家医院收费，公立医院模式的服务。就讲覆诊吧。进入医院后扶手电梯上一层便是覆诊区，是方便的，但有两点体验很不好：

1. 覆诊区是一个大空间，所有人都坐在那里，骤看没问题，但这里是私家医院啊，最简单不用开药的覆诊费也要千多元，开药、抽血的随时四、五千元落楼，而我是约定某时间看某个医生的，一般私家院都安排病人在该医生房门外等候，几曾见过所有病人聚在一的？——除了在公立医院。

2. 在中大医院覆诊区登记、坐下后，不一会便有工作人员叫名，走廊转个弯到一个房间里量血压，量完再出去继续等候。这做法又有两个问题：许多老人家、骨伤撑拐杖的病人（例如当时的我），都要这样做，完全公立医院街症feel；其次，为什么不进入医生诊症室才量血压？因为要节省护士人手资源，节省医生时间，所以病人只好配合一下这种私家收费、公立模式的流程。

其他的就不多说了，我也希望中大医院发奋图强，真正做好。一间私家医院，就要考虑与对手各方面的较量。考虑的是彼此长远的、全面的利益得失。也许要考虑一下，以管理公立医院的人来管理私家医院，其实是错误的第一步？

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
生活｜医疗券对本地医生不公平
医疗券可在大湾区使用，说穿了，就是香港的私家医生纳税资助医疗券，却砸了自己的饭碗。从这角度看，对本地医生无疑是不公平的。反而把医疗券限制只可在香港境内使用，对任何人都没有不公平的地方。
2025-11-05 08:00 HKT
谢志荣 前线医疗手记