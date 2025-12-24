膝窝卡一声  浮针治腘肌受伤｜袁康就博士

你有试过膝窝突然发出「卡一声」，就此膝关节屈膝出现困难？

这情况大多在我们下蹲或上落楼梯时发生。膝窝后有一块细小的肌肉叫腘肌。腘肌的作用等同一把锁，当膝关节由伸直转到屈曲，例如落楼梯，腘肌就从上锁状态转为解锁状态。当膝关节伸直时，它把上下肌群固定，防止股骨过度前移。落楼梯时大腿的腘绳肌由伸展到收缩，都依赖腘肌的解锁功能。

腘肌有固定及解锁作用

解锁动作时，腘肌因摩擦而出现「卡一声」。一般来说，那卡一声不伴随疼痛；但如果同时有腘肌肌腱炎、或者腘窝囊肿，屈膝时出现绷紧感觉之外，膝窝便有囊肿胀痛。

63岁的欢姐三天前左膝窝痛，吃过消炎丸，敷个跌打药，疗效不明显。

「你怎样弄伤的？」

「三天前我跳舞时，突然好像扭亲膝头哥似的，卡一声就绷紧了。」

「卡一声那一下感觉疼痛吗？」

「不明显，感觉很紧，抽住的。」

「屈膝可以吗？」

「就是屈膝不能屈尽，很紧。」

「伸直呢？」

「也不能完全伸直。」

「除了膝窝绷紧之外，也有其他不适吗？」

「小腿肌肉有抽着抽着的感觉。」

「在哪里呢？」

欢姐用手扫扫摸摸小腿肌肉，企图找出疼痛的位置。

「大概是这个范围，我也说不清楚。」

腘肌受伤的特点，就是具体疼痛位置不能说清楚！

「嗯，大腿呢？」

「大腿也有少少抽着的感觉。」欢姐企图指出有问题的大腿肌肉，但同样说不清楚。

我请欢姐俯卧床上，检查她膝窝及膝窝上下的肌肉。果然，她左膝窝较右膝窝肿胀明显。外侧腓肠肌和股二头肌都是绷紧的「患肌」。

我用浮针先处理腓肠肌和股二头肌，然后在她膝窝边缘扎上第三针。

「痛吗？」

「咦，你已做针灸了？」

「系呀，第三针了，」

「我感觉不到你插针啊，浮针原来不痛的？！」欢姐有点意想不到。

我边「扫散」边「再灌注」，慢慢把她的小腿上下移动，然后慢慢地屈膝，最后屈尽了。

「不痛吧？」

「不痛。」

「那好，现在屈尽了，囊肿也薄了。」

「是吗，太好了。」

（完）