肾积水形成的原因与中西医处理的原则｜徐大基中医师

肾积水指尿液从肾盂排出受阻，致肾内压力增高、肾盂肾盏扩张、肾实质萎缩及功能减退的病症。肾积水可造成肾功能损害，甚至引起尿毒症；肾积水是肾损害的直接原因，因此需要详细了解并及时进行排除积水和病因处理。

肾积水成因多样，常见的有泌尿系统结石、肿瘤、先天性畸形、前列腺增生以及泌尿系统感染等。肾积水主要由尿路梗阻引起，梗阻的最常见原因是结石，其次为疤痕狭窄、肿瘤等。此外，排尿功能障碍也能造成肾积水。尿路梗阻或排尿功能障碍均可引起梗阻上方腔内压增高，造成肾盏扩张、肾泌尿功能减退和肾皮质萎缩，梗阻部位和程度不同，积水的范围和程度也各异。可表现为局限性肾盏积水，一侧或两侧肾盂及输尿管积水等。

积水程度一般分为轻、中、重度。轻度积水时，肾盂肾盏轻微扩张，肾实质厚度基本正常，可能无明显症状或仅有轻微腰部不适；中度积水，肾盂肾盏扩张较明显，肾实质有一定程度受压变薄，患者会出现较明显的腰部胀痛，可能伴有血尿、感染等；重度积水则肾盂肾盏严重扩张，肾实质严重受压，甚至可能呈菲薄状，肾功能会受到严重损害，可出现少尿、无尿、高血压等一系列严重症状。

在西医处理原则上，会依据病因及积水程度，采取药物治疗、手术解除梗阻等方法，如结石可通过碎石、取石术；肿瘤需根据性质及分期决定切除、放化疗等方案；先天性畸形和前列腺增生通常以手术矫正或改善梗阻为主。

中医将肾积水归属于「腰痛」「癃闭」等范畴，认为其因脾肾亏虚、水湿不运、气化不利，或气滞血瘀、经络阻滞、水道不通，又或外感湿热、饮食不节所致。中医防治手段包括辨证使用中药，如八正散、济生肾气丸、少腹逐瘀汤等；针灸选用肾俞、膀胱俞等穴位；饮食宜清淡，可适当食用利水或健脾补肾食物；生活上需注意休息、保持心情舒畅、防寒保暖。