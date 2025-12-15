肾结石的中西医治疗｜徐大基中医师

肾结石一般来说大多数预后良好，及时诊断治疗，一般不至于导致严重后果。关键在于早期诊断及早期治疗，避免肾积液发生。肾结石引起的问题主要在于梗阻所造成的积液，积液能导致肾功能的衰退，如长期未得合理处理，可导致梗阻性肾病，在此基础上引起慢性肾功能衰竭，甚至需要透析治疗。

如果体检发现肾结石，应该及时覆查，了解肾结石的大小、形状以及是否并发肾积液等。

肾结石的治疗

一般治疗

大量饮水使每日尿量达到2000~3000毫升。为了保持夜间尿量，睡前饮水，睡间起床排尿时再饮水。大量饮水利尿可使细小的结石排出体外。稀释尿液可使结石增长的速度减缓，避免结石手术治疗后复发。对于并发感染者，大量尿量有助引流，有利于感染的控制。

肾结石需及时治疗，采取何种形式需要根据具体情况而定，如内科保守治疗无效，结石较大者可考虑体外冲击波碎石治疗。

不管哪种情况都需要按照预防肾结石的措施进行健康调养，改变易引起肾结石的生活习惯，防止肾结石。由于肾结石是尿路感染的易感因素，所以对于反复发生尿路感染的病人需要进行检查以排除肾结石等。

西医治疗

西医在肾结石治疗方面，具有明显的快速见效优势。对于体积偏大、难以自行排出的结石，体外冲击波碎石术是常用方法。借助精准定位技术，利用高能冲击波聚焦，将结石击碎成小块，以便随尿液排出。若结石位置特殊或体积过于庞大，经皮肾镜碎石取石术或输尿管镜碎石取石术便能发挥作用，医生通过先进器械，在微创条件下直接清除结石。在紧急止痛和控制感染方面，西医药物效果显著，能迅速缓解患者痛苦。

中医调治

中医防治肾结石，注重从根源入手，强调全面调理人体机能。中医将肾结石归为 “石淋” 范畴，认为多由湿热下注、脾肾亏虚等因素所致。通过辨证论治开具的中药方剂，可清热利湿、通淋排石，诸如金钱草、海金沙、鸡内金等药材，在排石方面颇具功效，能温和推动结石排出体外。针灸、艾灸刺激特定穴位，可疏通经络、调节脏腑功能，助力排石并缓解疼痛。此外，中医尤其重视预防，从饮食、作息、合理饮水、运动等生活细节给予指导，降低结石复发的可能性。

中西医联合

在临床实践中，中西医结合模式为肾结石治疗搭建起多维度的治疗架构。先借助西医手段快速解除结石梗阻、缓解剧烈疼痛，将大结石化整为零；随后运用中医调理人体内环境，加速小结石排出，巩固治疗成果，降低复发风险。例如，患者先接受体外冲击波碎石，术后服用中药促进排石、修复受损组织，并配合中医饮食指导，经临床观察，不少患者在这一综合疗法下取得了良好的恢复效果。

肾结石虽令人烦恼，但中西医结合这一 经临床验证的综合疗法，为解决防治难题提供了有效途径。倘若您或身边亲友正受肾结石困扰，不妨考虑这一疗法，有望改善健康状况，降低肾结石相关健康风险。

如何处理碎石常见的临床并发症？

碎石术后常见并发症有疼痛、皮肤瘀斑、血尿及感染等，严重者甚至出现肾破裂。对于肾脏畸形，长期高血压的肾结石患者，要注意肾周血肿的发生，一旦出现以上症状应立即卧床休息、进行抗炎治疗，必要时以手术清除血肿。

大多数患者在碎石术后无需特别处理，可正常工作、生活，为促使排石可采用以下方法：

多饮水，增加尿量。

配合排石，解痉药物，如有感染，给予抗菌素治疗。

定期覆查，一般碎石5~7天后，需查肾超声波，了解碎石排出情况及是否出现出血等情况。 要避免碎石后不做检查，万一肾或输尿管梗阻将造成严重后果。

在碎石术后配合中药排石治疗，使结石碎片尽快排出，对减少输尿管内碎石堆积，而引起输尿管梗阻等并发症有重要帮助。

以上资料摘自作者徐大基教授编写的《中西医结合肾脏病咨询手册》《肾病治疗与中医调养》，此处有删改，供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。