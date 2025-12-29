慢性肾病患者如何避免进入透析？中医药延缓肾衰进展的关键策略｜徐大基中医师

慢性肾病（CKD）一旦进展到晚期，就可能需要透析或肾移植，严重影响生活质量。但其实，通过科学管理配合中医调理，许多患者可以延缓肾功能恶化，甚至避免透析。

一.慢性肾病进展的关键因素

肾功能恶化通常与以下因素有关：

高血压、糖尿病控制不佳（损伤肾小球）；

蛋白尿持续存在（加速肾纤维化）；

感染、药物肾毒性（如NSAIDs止痛药、某些抗生素）；

饮食不当、代谢废物堆积（加重肾脏负担）。

二.中医如何延缓肾衰进展？

1. 辨证论治，精准用药

肾病属于 “水肿”“虚劳”“关格” 范畴，病机多为脾肾两虚、湿浊瘀毒内蕴，因此补益脾肾、活血泄浊是常用治法。中医根据患者症候，分为不同证型，对症下药：

脾肾气虚

表现为：乏力、浮肿、腰酸、夜尿多等。

治法：益气健脾补肾。

常用方药：参苓白术散 + 六味地黄丸。

气阴两虚

表现为：口干、手脚心热、易疲劳等。

治法：益气养阴。

常用方药：生脉散 + 杞菊地黄丸。

湿浊瘀阻

表现为：面色晦暗、水肿、舌紫暗等。

治法：活血化瘀、利湿泄浊。

常用方药：桃红四物汤+ 五苓散。

肝肾阴虚

表现为：头晕耳鸣、血压高、失眠等。

治法：滋补肝肾、平肝潜阳。

常用方药：天麻钩藤饮 + 知柏地黄丸。

临床研究：

大黄（适量） 可降低肌酐、尿素氮，减轻肾纤维化（但需医师指导，避免过度泻下）。

可降低肌酐、尿素氮，减轻肾纤维化（但需医师指导，避免过度泻下）。 黄芪 能减少蛋白尿，保护肾功能。

能减少蛋白尿，保护肾功能。 丹参、川芎 能改善肾脏微循环，延缓肾硬化。

2. 中医外治法辅助

针灸： 选取肾俞、足三里、太溪等穴位，调节肾脏气血。

选取肾俞、足三里、太溪等穴位，调节肾脏气血。 中药熏洗/足浴（如艾叶、川芎）促进血液循环，缓解水肿。

三.关键生活调理：避免肾功能恶化

1. 饮食控制：低蛋白、低盐、低钾

优质低蛋白饮食：每天蛋白质摄入 0.6-0.8g/kg，优先选择鸡蛋、鱼肉、豆腐。

限盐（＜3g/天）：避免高血压加重肾损伤。

控钾：避免香蕉、橙子、番茄等高钾食物（尤其肾衰患者）。

适量多饮水，可配合适量的中药汤水（由医师看诊后决定）。

2. 严格控制血压、血糖

血压目标：＜130/80 mmHg

血糖目标：糖化血红蛋白（HbA1c）＜7%

3. 避免伤肾行为

❌ 乱吃止痛药（如布洛芬）、偏方（含马兜铃酸的中药）。

❌ 剧烈运动（过度代谢废物产生，加重肾负担）。

❌ 熬夜、情绪压力大（中医认为“恐伤肾”）。

四.总结：肾病患者该怎么做？

定期监测：每3-6个月检查肌酐、eGFR、尿蛋白。 中西医结合：西药控制指标，中医调理体质，延缓肾衰。 严格自律：饮食、作息、情绪管理缺一不可！

温馨提示：中医治疗需个体化辨证，切勿自行服药！建议寻求专业中医师制定方案。