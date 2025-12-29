慢性肾病患者如何避免进入透析？中医药延缓肾衰进展的关键策略｜徐大基中医师
阅讀更多
內容
慢性肾病（CKD）一旦进展到晚期，就可能需要透析或肾移植，严重影响生活质量。但其实，通过科学管理配合中医调理，许多患者可以延缓肾功能恶化，甚至避免透析。
一.慢性肾病进展的关键因素
肾功能恶化通常与以下因素有关：
- 高血压、糖尿病控制不佳（损伤肾小球）；
- 蛋白尿持续存在（加速肾纤维化）；
- 感染、药物肾毒性（如NSAIDs止痛药、某些抗生素）；
- 饮食不当、代谢废物堆积（加重肾脏负担）。
二.中医如何延缓肾衰进展？
1. 辨证论治，精准用药
肾病属于 “水肿”“虚劳”“关格” 范畴，病机多为脾肾两虚、湿浊瘀毒内蕴，因此补益脾肾、活血泄浊是常用治法。中医根据患者症候，分为不同证型，对症下药：
- 脾肾气虚
表现为：乏力、浮肿、腰酸、夜尿多等。
治法：益气健脾补肾。
常用方药：参苓白术散 + 六味地黄丸。
- 气阴两虚
表现为：口干、手脚心热、易疲劳等。
治法：益气养阴。
常用方药：生脉散 + 杞菊地黄丸。
- 湿浊瘀阻
表现为：面色晦暗、水肿、舌紫暗等。
治法：活血化瘀、利湿泄浊。
常用方药：桃红四物汤+ 五苓散。
- 肝肾阴虚
表现为：头晕耳鸣、血压高、失眠等。
治法：滋补肝肾、平肝潜阳。
常用方药：天麻钩藤饮 + 知柏地黄丸。
临床研究：
- 大黄（适量）可降低肌酐、尿素氮，减轻肾纤维化（但需医师指导，避免过度泻下）。
- 黄芪 能减少蛋白尿，保护肾功能。
- 丹参、川芎 能改善肾脏微循环，延缓肾硬化。
2. 中医外治法辅助
- 针灸：选取肾俞、足三里、太溪等穴位，调节肾脏气血。
- 中药熏洗/足浴（如艾叶、川芎）促进血液循环，缓解水肿。
三.关键生活调理：避免肾功能恶化
1. 饮食控制：低蛋白、低盐、低钾
- 优质低蛋白饮食：每天蛋白质摄入 0.6-0.8g/kg，优先选择鸡蛋、鱼肉、豆腐。
- 限盐（＜3g/天）：避免高血压加重肾损伤。
- 控钾：避免香蕉、橙子、番茄等高钾食物（尤其肾衰患者）。
- 适量多饮水，可配合适量的中药汤水（由医师看诊后决定）。
2. 严格控制血压、血糖
血压目标：＜130/80 mmHg
血糖目标：糖化血红蛋白（HbA1c）＜7%
3. 避免伤肾行为
❌ 乱吃止痛药（如布洛芬）、偏方（含马兜铃酸的中药）。
❌ 剧烈运动（过度代谢废物产生，加重肾负担）。
❌ 熬夜、情绪压力大（中医认为“恐伤肾”）。
四.总结：肾病患者该怎么做？
- 定期监测：每3-6个月检查肌酐、eGFR、尿蛋白。
- 中西医结合：西药控制指标，中医调理体质，延缓肾衰。
- 严格自律：饮食、作息、情绪管理缺一不可！
温馨提示：中医治疗需个体化辨证，切勿自行服药！建议寻求专业中医师制定方案。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT