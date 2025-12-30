慢性肾衰晚期患者的治疗选择｜徐大基中医师

慢性肾衰末期（CKD5期）患者一般需要进行透析治疗。如果由于各种原因，包括个人意愿等原因而不选择透析治疗。对此，中医药是否有可借鉴的治疗方法？

一.CKD5 期不透析的风险与后果

1. 体内毒素蓄积引发多系统损害

终末期肾衰患者，由于肾功能衰竭殆尽，无法排除体内毒素等机制，可致身体发生严重的症状，如：

消化系统：恶心、呕吐、食欲不振、消化道出血。

心血管系统：高血压、心力衰竭、心律失常、心包炎（可能危及生命）。

血液系统：严重贫血、出血倾向（如鼻腔、牙龈出血）。

神经系统：乏力、嗜睡、意识障碍、抽搐甚至昏迷。

电解质紊乱：高钾血症（可导致心脏骤停）、代谢性酸中毒、低钙高磷血症（引发肾性骨病、血管钙化）。

2. 水钠潴留导致严重并发症

水肿、胸腔 / 腹腔积液、肺水肿（表现为呼吸困难、发绀），甚至急性左心衰竭，这些并发症，随时引致生命危险。

3. 生存时间与生活质量

未经透析的 CKD5期患者自然生存期缩短，且伴严重不适，生活质量差。

二.决策需考量的关键因素

因此，在目前的医疗条件下，晚期肾衰患者，如果无特殊情况，均考虑透析等替代治疗。是否选择透析，医疗决策上常考虑如下因素：

1. 患者意愿与价值观

需充分尊重患者自主权，确保其在完全知情（不透析的风险与后果）前提下决策。若患者因认知障碍（如痴呆）无法自主决策，需由家属或监护人参与共同决策。

2. 医疗团队的专业评估

可逆因素排查：如脱水、感染、药物损伤等，需先处理诱因再评估是否需透析。

预后判断：结合年龄、合并症（如糖尿病、冠心病）、营养状态（如血清白蛋白水平）等，评估保守治疗耐受性。

3. 伦理与人文关怀

若选择不透析，医疗团队需提供姑息治疗，聚焦疼痛管理、症状缓解与心理支持。同时与家属沟通制定临终关怀计划，尊重宗教与文化习俗。但也必须清楚，很多患者的医疗决策表现出不同程度的“反悔性”，如第一次沟通，患者不愿意透析，但经过一段时间后，患者又愿意透析。这在临床上并不罕见。因此对于需要透析而未接受透析的患者，需要反复多次深入介绍透析等整体治疗的过程、后果等，以便病人及家属是在清晰了解病情之后做出选择。

三.中医药的治疗空间

当患者因恐惧治疗、误解或体质因素拒绝透析时，中医药可通过整体调理改善症状、提高生活质量。尤其是对于慢性肾衰仍然有很多小便及营养状态较好的患者，中医药疗法可显示出较好的作用。

必须清楚，对于慢性肾衰终末期患者，可以选择中医药治疗，但中医药也只能辅助改善症状，在一定的条件下延后透析时期，却无法替代透析。透析能快速清除毒素与多余水分，维持生命。

选择中医药保守治疗者，需在正规中医院肾病科医生指导下进行，定期覆查肾功能、电解质等指标。若出现高钾血症、严重酸中毒、急性心力衰竭等危急情况，必须立即接受透析等现代医学治疗。