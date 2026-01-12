肾虚｜中医如何补肾治疗？｜徐大基中医师

民间经常流传补肾治疗，是否真的就那么多人都需要补肾呢，又如何补肾？

1.中医肾虚与西医肾病

肾虚是中医名词，肾病是西医名词，两个概念完全不同。肾虚分成广义肾虚和狭义肾虚，目前常说的“肾虚”，多为狭义的肾虚，如：遗精、早泄、不孕、不育等。广义上的肾虚是指中医证型，属中医的肾虚证的范围。西医肾病则主要指慢性肾脏病，即如果肾脏结构损伤，或肾脏功能受损持续超过三个月，就属慢性肾脏病。

2.中医所指的肾有哪些功能？

藏精，主生长、发育、生殖、衰老，所以在病理上，肾虚就会出现不孕不育、阳痿、性冷淡，小儿发育迟缓、筋骨软弱无力等“藏精”功能失常的表现。

主水，指肾能调节体内的水液平衡，主要为尿液的生成和排泄，所以在病理上，如果肾主水之功能失常，即可引起小便量小、水肿，或夜尿增多、小便清而长等症状。

主骨、生髓，其华在髪，而“齿为骨之余”，肾既主骨，所以牙齿也有赖于肾精的营养。肾虚的病人因此表现出牙齿松动容易脱落，骨质疏松，头发干枯，脱发，白发早生等症状。

主纳气，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，如肾之纳气功能失调，则气之根本不固，就可见气喘等症状。

开窍于耳及二阴。“耳为肾之窍”，肾虚将会出现耳鸣、听力下降等症状； “二阴”是指生殖器和肛门，肾虚既可引起大便不通，也可见久泄不愈，或每于黎明前泄泻，或脱肛等表现。

中医肾虚并非都是肾脏出了毛病。

3.肾虚的原因

肾虚由多种原因引起，例如：

体质虚弱，先天禀赋不足。

年老体衰，生理退化。 年老必致肾虚日显，此乃自然规律。

五脏之伤，穷必及肾。各种慢性疾病病程中，正气不断被消耗，所谓“久病伤肾”。肾脏难免被波及，随病程延长，正气愈弱，肾虚症状愈重且复杂。

外感六淫，寒邪侵袭。六淫包括风、寒、暑、湿、燥、火，其中寒邪与肾相通，伤肾尤甚。

房劳过度，劳心劳力。 房劳过度，是肾虚的重要病因。房事无度，会使精液耗损，致肾阴、肾阳亏损而肾虚。此外，劳心过度可使心火亢盛，伤及肾阴致水火不济；劳力过度易耗气，气虚久则伤肾。

精神压力，情志所伤。精神因素伤肾有三方面：一是大恐伤肾，恐与惊同属肾志，惊是突受刺激不自知，恐是自知胆怯，二者皆可使气下、乱、虚，损伤肾气；二是情欲过盛致邪火妄动，耗损肾阴而肾虚；三是神志活动过度，久则先伤气，气伤累及精，即“七情太过，均可伤肾”。

用药不当，药邪伤肾。《儒门事亲》提出“药邪”概念，其可淤滞肾脏，耗气伤精，损伤肾络，致肾脏受损。如多种抗生素、造影剂、非甾体类消炎药等可造成肾损害。部分中药使用不当也会伤肾，像含马兜铃酸的关木通等中药制剂，若用药失宜，可引发肾脏损害。

4.腰痛不等于肾虚

腰痛是临床常见症状，很多情况下，中医辨证的确属肾虚范围。但是，腰痛的原因很多，常与慢性腰肌及腰椎病变有关。也可能是其他问题所导致，如：肾结石、梗阻等，因此，临床凡是有腰痛等任何症状，不要等同于“肾虚”，一定要及时就诊检查，明确诊断，及时合理治疗。

5.如何补肾？

首先--预防之

不伤肾：避免过劳，适当节制房事。

不宜久坐，常伸懒腰：腰部适度伸展，可使内脏得到舒缓，促进新陈代谢。

不吸烟。

酒不过量：如尿酸高、痛风，则要戒酒。

提高体质，控制体重，适当运动。

预防疾病。

合理饮食。

保证足够睡眠等。

其次--药物补肾也需要注意

调补需要根据体质与疾病状态，无虚不补，补要对证。根据肾阴、肾阳的虚损，是否阴阳两虚进行调补。如补肾阴用枸杞子、何首乌、熟地黄、女贞子、旱莲草、灵芝等；补肾阳用杜仲、肉苁蓉、菟丝子、鹿茸等。

6．多吃黑，可补肾？

传统认为「黑入肾」，可适当食用黑色食品，如黑米、黑大豆、黑芝麻、黑枣、黑木耳、海带、紫菜、甲鱼等。但未必，所谓红、黄、蓝、白、黑的营养概念，尚需要科学论证，因此在生活调理时，还是主张均衡饮食甚为关键。

7.有高血压、糖尿病、痛风、高脂者又如何补肾？

病证结合调补是中医调补的一个重要原则。不要一见到腰痛，就认为是肾虚，一见到肾虚就拼命补肾。而要按中医“因人制宜”的原则，具体人士具体用药。高脂血症、高血压、高尿酸血症、痛风者，如有肾虚，在根据中医阴阳概念进行补肾的同时，还要根据疾病具体情况，中医称之为辨病观点——如高脂避免脂肪过多，高血压避免过咸，糖尿病避免多糖分、避免过高能量摄入；高尿酸、痛风者则避免进食动物内脏、浓肉汤、火锅等高嘌呤食物等。