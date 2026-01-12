Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肾虚｜中医如何补肾治疗？｜徐大基中医师

徐大基中医师
徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
19分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

民间经常流传补肾治疗，是否真的就那么多人都需要补肾呢，又如何补肾？

1.中医肾虚与西医肾病

肾虚是中医名词，肾病是西医名词，两个概念完全不同。肾虚分成广义肾虚和狭义肾虚，目前常说的“肾虚”，多为狭义的肾虚，如：遗精、早泄、不孕、不育等。广义上的肾虚是指中医证型，属中医的肾虚证的范围。西医肾病则主要指慢性肾脏病，即如果肾脏结构损伤，或肾脏功能受损持续超过三个月，就属慢性肾脏病。

2.中医所指的肾有哪些功能？

  • 藏精，主生长、发育、生殖、衰老，所以在病理上，肾虚就会出现不孕不育、阳痿、性冷淡，小儿发育迟缓、筋骨软弱无力等“藏精”功能失常的表现。
  • 主水，指肾能调节体内的水液平衡，主要为尿液的生成和排泄，所以在病理上，如果肾主水之功能失常，即可引起小便量小、水肿，或夜尿增多、小便清而长等症状。
  • 主骨、生髓，其华在髪，而“齿为骨之余”，肾既主骨，所以牙齿也有赖于肾精的营养。肾虚的病人因此表现出牙齿松动容易脱落，骨质疏松，头发干枯，脱发，白发早生等症状。
  • 主纳气，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，如肾之纳气功能失调，则气之根本不固，就可见气喘等症状。
  • 开窍于耳及二阴。“耳为肾之窍”，肾虚将会出现耳鸣、听力下降等症状； “二阴”是指生殖器和肛门，肾虚既可引起大便不通，也可见久泄不愈，或每于黎明前泄泻，或脱肛等表现。

中医肾虚并非都是肾脏出了毛病。

3.肾虚的原因

肾虚由多种原因引起，例如：

  • 体质虚弱，先天禀赋不足。
  • 年老体衰，生理退化。年老必致肾虚日显，此乃自然规律。
  • 五脏之伤，穷必及肾。各种慢性疾病病程中，正气不断被消耗，所谓“久病伤肾”。肾脏难免被波及，随病程延长，正气愈弱，肾虚症状愈重且复杂。
  • 外感六淫，寒邪侵袭。六淫包括风、寒、暑、湿、燥、火，其中寒邪与肾相通，伤肾尤甚。
  • 房劳过度，劳心劳力。房劳过度，是肾虚的重要病因。房事无度，会使精液耗损，致肾阴、肾阳亏损而肾虚。此外，劳心过度可使心火亢盛，伤及肾阴致水火不济；劳力过度易耗气，气虚久则伤肾。
  •  精神压力，情志所伤。精神因素伤肾有三方面：一是大恐伤肾，恐与惊同属肾志，惊是突受刺激不自知，恐是自知胆怯，二者皆可使气下、乱、虚，损伤肾气；二是情欲过盛致邪火妄动，耗损肾阴而肾虚；三是神志活动过度，久则先伤气，气伤累及精，即“七情太过，均可伤肾”。
  • 用药不当，药邪伤肾。《儒门事亲》提出“药邪”概念，其可淤滞肾脏，耗气伤精，损伤肾络，致肾脏受损。如多种抗生素、造影剂、非甾体类消炎药等可造成肾损害。部分中药使用不当也会伤肾，像含马兜铃酸的关木通等中药制剂，若用药失宜，可引发肾脏损害。

4.腰痛不等于肾虚

腰痛是临床常见症状，很多情况下，中医辨证的确属肾虚范围。但是，腰痛的原因很多，常与慢性腰肌及腰椎病变有关。也可能是其他问题所导致，如：肾结石、梗阻等，因此，临床凡是有腰痛等任何症状，不要等同于“肾虚”，一定要及时就诊检查，明确诊断，及时合理治疗。

5.如何补肾？

首先--预防之

  • 不伤肾：避免过劳，适当节制房事。
  • 不宜久坐，常伸懒腰：腰部适度伸展，可使内脏得到舒缓，促进新陈代谢。
  •  不吸烟。
  • 酒不过量：如尿酸高、痛风，则要戒酒。
  • 提高体质，控制体重，适当运动。
  • 预防疾病。
  • 合理饮食。
  • 保证足够睡眠等。

其次--药物补肾也需要注意

调补需要根据体质与疾病状态，无虚不补，补要对证。根据肾阴、肾阳的虚损，是否阴阳两虚进行调补。如补肾阴用枸杞子、何首乌、熟地黄、女贞子、旱莲草、灵芝等；补肾阳用杜仲、肉苁蓉、菟丝子、鹿茸等。

6．多吃黑，可补肾？

传统认为「黑入肾」，可适当食用黑色食品，如黑米、黑大豆、黑芝麻、黑枣、黑木耳、海带、紫菜、甲鱼等。但未必，所谓红、黄、蓝、白、黑的营养概念，尚需要科学论证，因此在生活调理时，还是主张均衡饮食甚为关键。

7.有高血压、糖尿病、痛风、高脂者又如何补肾？

病证结合调补是中医调补的一个重要原则。不要一见到腰痛，就认为是肾虚，一见到肾虚就拼命补肾。而要按中医“因人制宜”的原则，具体人士具体用药。高脂血症、高血压、高尿酸血症、痛风者，如有肾虚，在根据中医阴阳概念进行补肾的同时，还要根据疾病具体情况，中医称之为辨病观点——如高脂避免脂肪过多，高血压避免过咸，糖尿病避免多糖分、避免过高能量摄入；高尿酸、痛风者则避免进食动物内脏、浓肉汤、火锅等高嘌呤食物等。 

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
19小時前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
8小時前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
15小時前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
14小時前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
14小時前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
17小時前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
19小時前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
2小時前
更多文章
血液透析病人如何配合中医药治疗｜徐大基中医师
血液透析是众多晚期肾衰患者维持生命的重要手段。然而，透析过程中及透析间期，患者常被各类不适症状与并发症所困扰。合理运用中医药，不仅能改善患者症状，还能在防治并发症、提高生活品质等方面发挥显著作用。一、
2026-01-09 08:00 HKT
徐大基中医师