李丞责 - 风水坐向 命格配合 | 李丞责博士玄学信箱

问：师傅你好！我打算在暑假找新屋搬，请问是否不同人适合住不同朝向的屋？我听过有些方向的屋特别「邪」、容易有鬼，请问是真的吗？

风水并非只看单位本身，也要配合居住者的命格。每个人的五行都有不同喜用神及仇忌神，即对自己较有帮助或较不利的五行力量。若不清楚自己的喜用神，可找专业师傅开命盘了解，不宜只凭生肖或网上资料自行判断。



以坐向为例，喜用神为木者，较适合坐东或东南；喜火者宜坐南；喜土者可选坐东北或西南；喜金者宜坐西或西北；喜水者则宜坐北。很多人经常将「坐」与「朝向」的概念搞错。所谓「坐南」，并不是指大门向南，而是人站在屋内面向大门时，自己所在的一方属南，这才是屋的坐方。



坐东北及西南的单位仍要谨慎。传统风水中，东北艮卦属土，象征山、丘陵、坟墓，民间称为鬼门；其相对的西南坤卦亦属土，代表地、田野、墓冢，又称后鬼门。东北与西南形成一条对角线，古人视为阴阳交界之位，所以住宅的大门、睡房或主要窗户若刚好落在这条线上，便要留意是否容易聚湿、采光不足、空气不流通，或外局环境较杂乱。从现代角度看，这些因素都会影响睡眠、情绪及安全感，令人容易疑神疑鬼。若本身便爱胡思乱想或有精神紧张的人，便要多加注意。



此外，床头方向亦要配合个人五行，并非人人都适合向同一方向睡。即使坐向合命，若床位、炉灶、书桌或大门位置不配合，也未必能发挥好处；相反，若遇到不合自己的方位，亦可透过布局调整减低影响。每年流年飞星也会改变吉凶位置，所以风水必须同时看命格、房屋格局及流年。好风水不是人人照搬同一套，而是因人、因屋、因时而定。



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李丞责