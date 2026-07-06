林静 - 告别书信年代 | 红棉树下

丹麦国营邮政于去年底投递了最后一批传统信件，正式结束长达401年的信件递送服务，成为全球首个停止实体信件投递的国家。



丹麦邮政最后一次送信，不止是一项公共服务的落幕，更像一个生活年代轻轻阖上的封面。当最后一个邮筒被移走，最后一封信寄出，人们才蓦然发现，原来有些东西一旦消失，便很难再回来。



英国纸艺艺术家Gillian Taylor收集停办邮递前收到的信件，把邮票化作雏菊花心，信纸和信封剪成花瓣，悬挂成一片花海。丹麦国花雏菊，本来象征希望，此刻却更像一场温柔的告别。那些字迹、折痕、邮戳，都成为只能凝望的时光标本，也保存了一种几乎消失的生活节奏。



科技确实令世界更快。今天传送一句问候，只需一秒；分享照片，不必等待冲晒；想念一个人，也可以即时视像。然而，一切越是快捷，等待反而越显珍贵。



从前寄信，要挑选信纸，斟酌字句，贴上邮票，再郑重地投入邮筒。之后便是漫长的等待，期待邮差的脚步声，也期待远方的人拆开信封时的神情。通信从来不止是资讯交换，而是一份愿意花时间完成的心意。



不少参与展览的人特意在邮政停办前寄出最后一封信，有人甚至把珍藏多年的邮票全部用完。更令人感慨的是，有人在最后一天寄信时，才发现邮筒早已拆除，只好辗转经奥地利速递，两个月后才送达。那封信的内容或许已不重要，重要的是它承载了一份不肯放弃的执着。



林静