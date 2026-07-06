KellyChu - 订《星岛电子报》即赏书展门票两张 进场参与文学盛宴 | Executive日记

第36届「香港书展」将于湾仔会展盛大举行，同期更有「香港运动消闲博览」及「零食世界」联袂登场。今年以「文创传承．旅悦人生」为主题，精心策划多项文化活动。适逢香港贸发局成立60周年，书展将联同艺术家及百名学生描绘城市记忆；文创产业发展处亦策划「揭开文学心度游」展览，以「本地眼」和「世界眼」视角设置四大体验区与互动装置，深入浅出带您领略「旅行文学」的魅力。



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适用于7月15–16日及7月20–21日（星期一至四）



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KellyChu



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