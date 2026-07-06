Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 订《星岛电子报》即赏书展门票两张 进场参与文学盛宴 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　第36届「香港书展」将于湾仔会展盛大举行，同期更有「香港运动消闲博览」及「零食世界」联袂登场。今年以「文创传承．旅悦人生」为主题，精心策划多项文化活动。适逢香港贸发局成立60周年，书展将联同艺术家及百名学生描绘城市记忆；文创产业发展处亦策划「揭开文学心度游」展览，以「本地眼」和「世界眼」视角设置四大体验区与互动装置，深入浅出带您领略「旅行文学」的魅力。

每日低至$1.4 随时随地掌握先机

　　想紧贴时代步伐，就要升级你的数位阅读习惯！《星岛电子报》让你「一个帐号在手，随时随地掌握先机」。现在每日只需低至港币1.4元，即可全面阅览即时焦点、第一手地产财经动向及各类专题优质刊物，助你精准决策，同时轻轻松松取得生活健康资讯。

限时福利：输入优惠码「BF26」送门票

　　《星岛电子报》现正推出限时读者福利！即日起，订阅任何期数时输入优惠码：BF26，即可免费获赠「香港书展2026」入场门票2张*。门票数量有限，送完即止。

　　立即行动，扫描QRCODE用最超值的价格开启智慧阅读之旅，亲身体验年度文学盛宴！

*门票共分以下两款，按指定日子进场：

第一类

适用于7月15–16日及7月20–21日（星期一至四）

第二类

适用于7月17–19日（星期五至日）

KellyChu
 

立即Scan QR Code喇。
立即Scan QR Code喇。
最Hit
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史。美联社
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史
足球世界
2小時前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
22小時前
据悉，沪江维多利亚学校共有9名学生取得满分45分。资料图片
IB放榜2026｜沪江维多利亚圣士提反 状元人数均创历年新高
教育新闻
8小時前
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
10小時前
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
影视圈
9小時前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
15小時前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
11小時前
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
即时中国
9小時前
佛得角球队返国获英雄式欢迎。路透社
世界杯2026｜佛得角球队返国获英雄式欢迎 数万人接机 机场职员跪拜致意
即时国际
4小時前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
21小時前
更多文章
黄琨𬀩服务港铁21年。
KellyChu - QS大学排名榜雇主声誉指标升 中大杰出校友赞书院制成功 | Executive日记
香港中文大学喺最新公布嘅2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大学排名跃升至全球第18位，成绩理想，其中雇主嘅声誉指标升幅尤为显著，反映全球雇主对中大毕业生嘅专业能力与领导潜力给予更高嘅评价。Kelly认识两位商界杰出人物--太古集团高级顾问唐伟邦同港铁公司中国内地业务总监黄琨𬀩，都系中大人。佢哋异口同声指母校嘅书院制、通识教育同全人教育，都对学生产生有好重要嘅影响。
6小時前
Executive日记
中大建筑学院活化肯尼亚贫民窟建筑建书屋。
KellyChu - 旧楼活化打造社区学习空间 中大团队助肯尼亚贫民窟儿童 | Executive日记
　　肯尼亚的基贝拉系全球其中一个最大嘅贫民窟，人口密度极高，空间狭小，但最近竟然出现咗一座书屋。原来，香港中文大学建筑学院团队将当地一栋半荒废嘅烂旧楼，活化成为社区学习中心，平均每日可以帮到400个当地小朋友或妇女，呢份心意同毅力，真系令人感动！ 　　呢间书屋叫「Amani Kibera」，「Kibera」即基贝拉，「Amani」源自斯瓦希里语，象征和平同希望。项目由中大建筑学院Condit
2026-07-04 02:00 HKT
Executive日记