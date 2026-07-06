KellyChu - QS大学排名榜雇主声誉指标升 中大杰出校友赞书院制成功 | Executive日记

香港中文大学喺最新公布嘅2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大学排名跃升至全球第18位，成绩理想，其中雇主嘅声誉指标升幅尤为显著，反映全球雇主对中大毕业生嘅专业能力与领导潜力给予更高嘅评价。Kelly认识两位商界杰出人物--太古集团高级顾问唐伟邦同港铁公司中国内地业务总监黄琨𬀩，都系中大人。佢哋异口同声指母校嘅书院制、通识教育同全人教育，都对学生产生有好重要嘅影响。



唐伟邦赞通识教育



喺1987年毕业于中大电子计算学系嘅唐伟邦，加入太古集团旗下嘅国泰航空，展开近四十年嘅职场生涯，佢现任太古集团嘅高级顾问。佢话，中大书院制及通识教育对学生发展影响深远，毕业生做事务实、稳重，多为实干型人才。佢坦言：「中大人适应力强，面对瞬息万变的商业环境，往往思考灵活，能作迅速应对。」佢指，中大毕业生在团队合作及应变能力方面表现突出，能为企业带来实质贡献。



黄琨𬀩赞全人教育



唐又话，中大培养学生嘅不仅是专业知识，书院生活亦有助培养团队精神及待人接物的能力，为职场发展建立更扎实嘅基础。佢笑言，自己多年来在职场上「往往一眼便能认出中大人」，形容佢哋多数低调、务实，同时具备责任感同团队精神，呢啲特质在大型企业中尤其珍贵。



港铁公司中国内地业务总监黄琨𬀩，1995年于中大工程系一级荣誉毕业，随即加入港铁为车务管理见习人员，先后出任车务营运及本地铁路总管等多个重要岗位，现在负责中国内地业务，管理同发展港铁于中国内地多个城市嘅业务。佢认为，中大独特嘅书院制及全人教育对学生影响尤深。佢话，铁路营运涉及专业团队协作，员工需具备良好沟通能力同判断能力，并具备服务社会嘅使命感。



「城市高速的发展和创新科技的进步，为我哋带来了前所未有的机遇，同时亦考验了我的领导及管理能力。」黄续指，中大教育培养嘅开放思维，有助与不同地区的团队建立信任同推动合作。喺高强度嘅工作环境下，中大毕业生仍能保持正向心态，反映全人教育的成效。



KellyChu



黄琨𬀩在中大留影。

唐伟邦在中大留影。