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李纯恩 - 带眼识人 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
6小時前
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生活 专栏
內容

　　前些日子有记者问我：识字和识人哪一样重要？我说当然是识人重要。

　　识字是自修，识人是人生助力，识字不难识人难，尤其是认识可以帮助自己的人，那是真正难能可贵。所以，在人生旅途中出现的这些人，就是你的贵人。

　　其实识字和识人也有相通之处，识字是读书，识人是阅世。人其实也是书，每个人都有不同的内容可供阅读。阅人如阅书，看得越多，越明白人性，对人情世故便越是了解，知道好歹，知所趋避，知所选择。这是识人的重要之处。记者说的「识人」的意思，是指认识对自己有用的人，对自己有用的不一定都是好人。好人有用，坏人也有用，不论好坏，只要让你有感悟，学到东西，都会助你长进。这些人，都是你的师傅。好师傅让你知道何为好事，坏师傅让你知道何为坏事，好坏都是教材，学好学坏任君选择。所以你如果听见我说某某人是我师傅，就不要以为我一定会学他模样，像他一样，恰恰相反的是因为我在其身上看到了某些不好的地方，比如说一些讨人厌的地方，便以此警惕自己，令自己避免也成为一个讨人厌的人。这个人我便当他师傅。

　　这就是识人的好处。不少识很多字的人，就是因为不识人，结果知书而不达礼，连基本的人情世故都弄不清楚。反之，脑子清明得多。

　　认识人越多，对「人」的阅读越广，对人性了解便越深。上次记者问我这些的时候，我正在开画展，画展取名《猫在哪里》。她问我为甚么这么喜欢动物？我说这也是识人的原因，越识得人多，对人性了解越深，便越喜欢动物。

李纯恩

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2026-07-03 02:00 HKT
好好过日子