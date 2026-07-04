叶澍堃 - 澳门「天巢法国餐厅」食精致法国菜 | 叶Sir食经

4月底跟太座，法国朋友阿伦（不是狄龙），和气质女神Mimi龚慈恩到澳门天巢法国餐厅（Robuchon Au Dome）食了顿4小时的午餐，澳门Robuchon是食午餐的最好地方，餐厅位于新葡京酒店43楼，连续18年获颁米芝莲三星，楼底高不可攀，水晶吊灯气派非凡，加上古典钢琴奏出的悠扬乐韵，气氛浪漫，坐在窗边饱览澳门旧城风光，有种身在天巢的美妙感觉。



这里的午餐是我食过性价比最高的米芝莲三星套餐，以前每位5、600元，现在加价至998元，包厨师敬菜、头盘、主菜、雪糕、糖果和甜品等，抵食非常，是享受二人世界和庆生的好地方。午餐首先食的是精美面包，面包车上有十多款面包，任君选择，硬的有法国Baguette棍包，软的有Brioche，当然也有番茄、芝士和烟肉等味道的面包，单食面包已经可以食得饱饱！阿伦跟餐厅主厨Julien Tongourian认识多年，Julien 40多岁，在澳门Robuchon掌厨10年，厨艺非凡，最近更兼任香港Robuchon主厨，他为我们准备了4道菜的午餐，厨师敬菜是法国和日本士多啤梨做的gazpacho冻汤，加上冰冻ricotta芝士粒，透心凉的感觉真好！午餐头盘是法国Gironde白芦笋，清甜柔滑，芦笋上铺满了红色小花，漂亮非常，大厨以北海道海胆和黑蒜酱汁作配，鲜甜的海胆、香浓的蒜汁跟芦笋擦出美味火花，饮杯法国Batard Montrachet白酒，有种在天堂食晏的梦幻感觉！



第二道菜是日本流心蛋配法国Solonge鱼子酱，鲜忌廉和苏格兰三文鱼粒，蛋外面炸得香脆金黄，流心蛋黄红艳香滑，跟咸香的鱼子酱是完美配搭。主菜是法国Bresse蓝脚鸡，这是鸡中贵族，大厨把鸡放在薄薄的猪膀胱内焗约1小时，席前把鸡取出拿回厨房斩件，鸡肉以鹅肝酱汁调味，配菜是羊肚菌和青豆，加上小杯鸡汤和餐厅的招牌香滑薯蓉，一食倾心，配法国布根地红酒一流。



甜品是经典的Le Crepe Souffle，这是餐厅创办人Joel Robuchon自创的经典甜品，做法是用pancake包着疏乎厘，加上cottage cheese雪葩和焦糖汁，香滑甜美，望着身旁的两位女神，甜蜜蜜的感觉真好！跟着甜品车、雪糕车、芝士车和经典糖果车轮流出场，甜品车上的甜品款式甚多，但我每次食的都是拿破仑千层饼和Opera朱古力饼，太座则始终如一，钟情鲜果沙律。芝士车上选择也甚多，我请侍应为我拣了一软一硬，跟合桃、干果和蜜糖同食甚佳，最后连拖肥糖和云呢拿雪糕也食埋，再饮杯香浓的macchiato咖啡，为这顿4小时悠长法国午餐完美作结。



叶澍堃

跟太座在「法国天巢餐厅」食晏

加了芝士粒的士多啤梨冻汤

面包车

我们的面包篮

美味的法国白芦笋

流心蛋配法国鱼子酱

法国Bresse蓝脚鸡

芝士车

La Crêpe Soufflé

甜品车

雪糕车