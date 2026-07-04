Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯榕榕（Ruby） - 手袋的专属雨衣 | 榕榕细语

榕榕细语
榕榕细语
冯榕榕（Ruby）
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　这段时间天气反复，时而落雨，时而打风，除了每日出门的造型要顾，皮具手袋的打理同样不容忽视。尤其在香港，很多人几乎每天都要带包包出街，遇上横风横雨，即使只是短短由上车到下车的路程，也有机会令手袋被雨点溅湿，甚至不小心淋湿表面，若处理不当，轻则留下水痕，重则令皮革变硬、变形，甚至发霉，影响外观与寿命。

　　对于真皮手袋而言，防护永远比补救更重要。不少人以为只要袋面没有整个淋湿就无大碍，其实皮革最怕的是湿气渗入纤维，再加上香港天气潮湿，水分未干透便收纳，会容易留下印记，甚至出现异味。因此，雨天使用手袋前，最好先做基本防护，例如先喷上适合皮革的防水护理产品，并尽量避免将手袋放在地面、车门边或容易被溅水的位置。若真的要外出，亦可考虑选择较耐用、较易打理的材质，减低风险。

　　万一手袋真的被雨水打湿，第一步不是急于擦拭，而是先用干净柔软的布轻轻按压，吸走表面水分。切忌大力来回摩擦，因为这样容易把水痕推开，甚至损伤皮面。之后应将手袋打开，取出内里物件，再放入白报纸或干净纸张帮助吸湿及维持形状，然后放在阴凉通风位置自然风干。切记不要用风筒、暖炉或在阳光下直晒，因为高温会令皮革收缩、变硬，甚至出现裂纹。若是浅色皮革，风干后仍见明显水渍，可视乎材质，使用少量皮革护理膏作修护，但最好先在不显眼位置测试。

　　近年亦有不少品牌推出手袋雨衣，为雨天出街提供多一层保护。这类设计有些像透明圆形桌布，有些甚至加入喱士元素，中间留有一个孔位让手柄穿过，再像一条伞裙般覆盖整个手袋，既实用又带点趣味。对于特别珍惜心头好的女士而言，这不失为一个聪明又优雅的选择。毕竟，时装不止关乎外表，更关乎如何在不同天气与生活情境中，依然妥善照顾自己的品味与投资。

冯榕榕（Ruby）

最Hit
阿根廷加时险胜3:2晋级。
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
足球世界
1小時前
东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」
东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」
影视圈
11小時前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
19小時前
埃及互射12码4:2晋级创历史。
世界杯2026｜沙拿Panenka笠射诛心 澳洲「换龙」战术失效 埃及互射12码4:2晋级创历史
足球世界
4小時前
「赌王最惨孙女」何家华宣布单身  尽骚傲人上围性感放题  大腿「龙纹身」野性吸睛
「赌王最惨孙女」何家华宣布单身  尽骚傲人上围性感放题  大腿「龙纹身」野性吸睛
影视圈
14小時前
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
饮食
14小時前
曾志伟开新公司作品先声夺人 邀袁咏仪成毅做悬疑剧《狩谎》主角
曾志伟开新公司作品先声夺人 邀袁咏仪成毅做悬疑剧《狩谎》主角
影视圈
11小時前
天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪
社会
2小時前
新皇岗口岸4条专营巴士新路线营办商出炉 九巴、城巴及屿巴中标
社会
12小時前
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
影视圈
14小時前
更多文章
冯榕榕（Ruby） - 雨季穿搭 | 榕榕细语
　　近来天气反复，雨水几乎成了每日都会遇上的风景。即使外面下着绵绵细雨，或者忽然来一场骤雨，形象仍然不应因天气而松懈。无论是上班见客、外出办事，还是周末与朋友见面，穿搭始终是第一印象的重要一环。为了方便而随便穿搭，虽然看似实际，却往往容易予人一种欠缺心思、甚至有点吊儿郎当的感觉。其实，雨天也可以穿得大方、优雅，而且有层次，只要选对几件单品，便能在实用与美感之间取得平衡，让自己无论晴天、阴天或雨天，
2026-06-27 02:00 HKT
榕榕细语