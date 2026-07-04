冯榕榕（Ruby） - 手袋的专属雨衣 | 榕榕细语

这段时间天气反复，时而落雨，时而打风，除了每日出门的造型要顾，皮具手袋的打理同样不容忽视。尤其在香港，很多人几乎每天都要带包包出街，遇上横风横雨，即使只是短短由上车到下车的路程，也有机会令手袋被雨点溅湿，甚至不小心淋湿表面，若处理不当，轻则留下水痕，重则令皮革变硬、变形，甚至发霉，影响外观与寿命。



对于真皮手袋而言，防护永远比补救更重要。不少人以为只要袋面没有整个淋湿就无大碍，其实皮革最怕的是湿气渗入纤维，再加上香港天气潮湿，水分未干透便收纳，会容易留下印记，甚至出现异味。因此，雨天使用手袋前，最好先做基本防护，例如先喷上适合皮革的防水护理产品，并尽量避免将手袋放在地面、车门边或容易被溅水的位置。若真的要外出，亦可考虑选择较耐用、较易打理的材质，减低风险。



万一手袋真的被雨水打湿，第一步不是急于擦拭，而是先用干净柔软的布轻轻按压，吸走表面水分。切忌大力来回摩擦，因为这样容易把水痕推开，甚至损伤皮面。之后应将手袋打开，取出内里物件，再放入白报纸或干净纸张帮助吸湿及维持形状，然后放在阴凉通风位置自然风干。切记不要用风筒、暖炉或在阳光下直晒，因为高温会令皮革收缩、变硬，甚至出现裂纹。若是浅色皮革，风干后仍见明显水渍，可视乎材质，使用少量皮革护理膏作修护，但最好先在不显眼位置测试。



近年亦有不少品牌推出手袋雨衣，为雨天出街提供多一层保护。这类设计有些像透明圆形桌布，有些甚至加入喱士元素，中间留有一个孔位让手柄穿过，再像一条伞裙般覆盖整个手袋，既实用又带点趣味。对于特别珍惜心头好的女士而言，这不失为一个聪明又优雅的选择。毕竟，时装不止关乎外表，更关乎如何在不同天气与生活情境中，依然妥善照顾自己的品味与投资。



冯榕榕（Ruby）