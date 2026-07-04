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KellyChu - 旧楼活化打造社区学习空间 中大团队助肯尼亚贫民窟儿童 | Executive日记

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KellyChu
7小時前
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　　肯尼亚的基贝拉系全球其中一个最大嘅贫民窟，人口密度极高，空间狭小，但最近竟然出现咗一座书屋。原来，香港中文大学建筑学院团队将当地一栋半荒废嘅烂旧楼，活化成为社区学习中心，平均每日可以帮到400个当地小朋友或妇女，呢份心意同毅力，真系令人感动！

　　呢间书屋叫「Amani Kibera」，「Kibera」即基贝拉，「Amani」源自斯瓦希里语，象征和平同希望。项目由中大建筑学院Condition Lab设计，打破图书馆死气沉沉嘅框框，结合公共生活与社区学习空间嘅巧思，地面外墙可完全打开，室内室外连成一片，搞大型活动或节庆都够晒阔落。内部仲用咗「坡道式」设计，将斜路融入空间，变相令成个地方既有流动感，又方便所有人使用，真系谂得周到。

　　带领项目嘅中大建筑学院院长Peter W. Ferretto话，呢个项目最核心系「由社区主导」。团队透过5个阶段，同居民一齐共创，由举办工作坊，再到用实体模型一齐度桥；甚至重大决定，都由社区代表不记名投票！佢仲话，呢种做法唔单止系活化栋楼，更重要系同居民建立咗深厚嘅互信。现在书屋已经唔系一个纯粹嘅空间，而系一个令大家有归属感、有尊严嘅聚脚点。

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