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何明新 - 玄学不是精密科学的迷思 | 猛料阿Sir讲古

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何明新
7小時前
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生活 专栏
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　　每年农历年前后，不同电视台电台总有不同的玄学节目，当然很多都是嵌入式广告，有为个人或产品宣传，节目多是说风水、生肖、命理、流年趋吉避凶和近年兴起的冲太岁如何应对等，但有趣是在节目完结时主持人总是说「玄学不是精密科学」去提醒观众。

　　「精密科学」是甚么，可以写多篇博士论文来解释，但始终未有一个终极的答案，只是玄学风水节目需要提醒，这又有点奇怪和不公平，每天节目有多少是经得起精密科学考验的呢？例如一些保健产品是精密科学的产品吗！

　　风水、命理、掌相、占卜和术数等已有悠久历史，是集环境学、统计学和心理学等的大成，经得起时间考验，信不信由你！

　　这方面香港有利于中西文化交融，多元文化融合了西方的占星术、塔罗牌和吉卜赛等文化。以往洋人在大帅府（港督府）也入乡随俗经常动用公帑雇用著名风水大师，例如蔡伯励等看风水。在不同政府部门也时常有所闻用公费请风水师看一看。如处理乡郊事务，例如收地等也经常与玄学挂钩，兴建趸符等。

　　在警队，玄学风水早已是文化一部分，以往兴建警署也一定找一处风水宝地以求风调雨顺、国泰民安和保境安民。今天在不同新旧警署仍看到这些有关风水摆设，最明显就是门外的石狮子和古炮等，也有在屋顶放置水缸和幡竿等趋吉避凶之物。当年英国占领新界后更为镇压「暴民」，便在元朗蟹地上兴建一警署，屋顶漆上红色，象征蟹已烚熟，也是以华制华的一种高明手段。

　　其实这些都不是甚么新事物，玄学风水早已融入大众日常生活中，汇丰银行兴建新总部和搬动门外两头铜狮子都遵照风水师指示。有趣是有些人认为警署和一些建筑物，例如医院有杀气，都会用一些物件来化煞，鸭脷洲洪圣古庙用两支龙柱向着旧香港仔警署（已活化为蒲窝）和华润大厦用两头四不像向着旧湾仔警署（已活化为国际调解院总部）等。

　　相信经得起「精密科学」考验的距离我们生活太遥远了，既然如此，不说也罢，无谓戴一顶多余的头盔！

何明新

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2026-06-12 02:00 HKT
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