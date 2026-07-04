林静 - 寻常花事 | 红棉树下

香港人爱花，早已不是甚么秘密。每逢花季，社交媒体总被一片片花海洗版，日本的樱花、内地的油菜花、荷兰的郁金香，总能吸引港人订机票、拖着行李，千里迢迢前往朝圣打卡。这份对花的执着，某程度上也反映了都市人对美的渴求。



不过，花的动人，从来不只存在于那几个景点。每年六月起，欧洲不少地方便迎来另一场花期。没有特定目的地，也没有蜂拥而至的人潮，花只是静静散落在城市不同角落：屋前几丛玫瑰盛放，公园里的绣球花一团团铺展开来，就连墓园，也有洁白的牡丹迎风轻摇。它们不是风景名胜，却构成了生活本来的风景。



旅行时，我最喜欢在住宅区闲逛。每转过一个街角，总会遇上一小片花圃，花种和颜色各不相同，看似随意，却自有章法。花圃旁常竖着一块小木牌，写着一个名字，原来都是附近居民自发栽种和照料。没有园艺公司的设计，也不是政府部门的工程，只是有人愿意每天花一点时间，浇水、除草、修剪，把一份对生活的心思留在公共空间。



有一次，我遇上一位正在整理花圃的女士，忍不住停下来称赞几句。她笑着说，自己就住在旁边，每天出门和回家，都会先看见这片亲手栽种的花。照顾它，只是喜欢看它慢慢长大，也希望路过的人看见时，心情会好一点。



这些花真正盛放的，不只是色彩，而是一种生活态度。真正令人难忘的风景，未必总在远方。有时候，它就在一个平凡街角，在有人愿意为陌生人多做一点点的地方。



林静