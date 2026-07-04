谭纪豪 - 欧洲为甚么不装冷气 | 无名指

朋友出发欧游前很担心当地热浪：「毕竟是游客，日间九成时间都在户外。」我火上加油：「就算室内也未必有冷气，旧式三四星酒店一般都没有。」



有人认为欧洲空调安装率低是因为环保意识强，怕耗电多，碳排放量大，造成热岛效应，可是欧洲人坚持了那么多年，夏季遭遇热浪时间却越来越长，气温比拼命开冷气的亚洲国家还要高。



其实欧洲人在40度高温下硬撑，更主要的原因是政策。欧洲很多住宅都是百年老屋，为了保育限制极严，例如禁止随意在外墙打孔，安装室外机器等。就算能突破规限，多数房屋都没有预留管道，加装要大规模钻墙，增加施工难度，安装费比冷气机本身还要贵。



各国政府亦有措施，令民众少装或少开冷气。有些国家限制商店和办公室的空调不得低于27度，德国则限制夜间噪音不得超过35分贝，冷气噪音很容易被邻居投诉而要强制拆除，难怪德国是空调安装率最低的国家之一，多年来维持在3%至5%左右。



政府管控严格，也有不得已的苦衷。欧洲电网最初以冬季供暖作为用电高峰来设计，没预算有夏季开空调的需要。一旦热浪蔓延全欧，同时开冷气电网肯定不胜负荷。电网升级难，但热浪越来越难熬，老人小童的体温调节能力较差，一不小心便出人命。前几天有新闻，世界卫生组织估计在6月22日至28日这一周内，全欧因高温相关致死的人数就超过二万！据说今年欧洲热浪期间，一款免安装中国制座地冷气机卖断市，为救人命，不知能否放宽进口，或让欧洲品牌也尝试制造呢？（IG︰@tamkeiho）



谭纪豪