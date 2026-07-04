七仙羽 - 门前有斜坡 财气外泄格局 | 七仙语

有位客户非常喜欢西贡某别墅，一直想买，但又心大心细，他担心门口的斜坡，开车不方便，叫我看看风水。我看完，直接告诉他不要买了。



斜坡被视为不吉利的格局，主要原因是斜坡会与「财气外泄」、「气场不稳」，以及招阴有关。风水强调「藏风聚气」，斜坡地势陡峭，气流容易沿着斜坡向下急冲，导致房屋无法聚集阳气，阴气便容易累积。



斜坡地形会导致住宅内部的气场无法凝聚，甚至大乱，导致住户容易出现神经衰弱、心情压抑或意外伤害的情况。「气」遇水而止，遇斜坡则直下。大门是纳气口，门前有下坡会导致家中的财气、好运随下坡路「流走」，形成「退财」格局。



门前见下坡，居住者在出入时容易产生不稳定感、心理不安、焦虑，长期下来影响情绪和心理健康。由于长期漏财与奔波劳碌，这种「钱财留不住」的格局，居住者容易多花费多开销，或工作上需要奔波劳碌却难有回报，因此造成了情绪压力。斜坡地形还会导致周遭空气流动速度过快，造成整体住家「气场不稳」，难以「藏风聚气」。



斜坡又有分上斜坡及下斜坡，房子位于急冲而下的斜坡底，风水称为「倒悬煞」或「煞气太急」。这被认为会损害家人的健康，导致人口伤亡或家运节节败退。



若房子在斜坡上方，大门直对下坡，则气场会沿斜坡流散，导致「漏财」且财气不聚。坡下损丁，坡上漏财」： 一般风水理论认为，房屋位于斜坡下方（面朝下坡），急冲而下的煞气过猛，容易导致家人受伤、健康损害（损丁）；而位于斜坡上方，则容易导致能量（财气）流失。



若斜坡是车道，车辆下坡时的煞车声、引擎声会直接传入屋内，且废气和灰尘也容易伴随气流进入住家，影响健康。



若然本身已居住，师傅教你一些化解方法。第一，设置门槛，在门口设置较高的门槛，象征阻挡财气外流。第二，悬挂化煞物，在门口悬挂「乾坤太极图」或「山海镇」，利用反射效果移山倒海化解煞气。第三种植植栽：在门口两侧种植茂密的植物（如常绿阔叶树），作为屏风阻挡煞气，兼具美化与隔音作用。第四，设置屏风，在玄关处设置屏风，阻挡直冲的气。可选其中一项，四项做足更佳。



七仙羽