姚柏良 - 东进东出 跨境破局 | 良言建策

上周，笔者应邀随沙头角智库大联盟考察深圳盐田区，再探大梅沙湾与游艇会。此行源于三重考量。



最直接的触发，是五月尾公布的游艇自由行政策。深港东部坐拥大鹏湾优质水域，理应成为「东进东出」首选。然而深圳东部没有供游艇、游船使用的出入境口岸客运码头，首批湾区六个指定码头中，深圳段的两个全在西部的蛇口与宝安机场码头。游艇若从东部出境，须绕行六十海里、耗时起码三小时以上，操作成本极高。现时开放的休闲活动水域及游艇专用停泊点亦未覆盖东部，意味着东部海域无法合法停泊与休闲－－有海不能停、有船不能游，政策红利沦为纸上谈兵。



值得留意的是，大鹏湾去年获评生态环境部「美丽海湾」优秀案例，水质与景观俱优，发展跨境水上旅游的禀赋得天独厚。这正是笔者今次重点考察的方向－－如何善用大鹏湾天然优势，真正实现深港东部水域的互联互通，让「东进东出」从政策口号变为日常场景，值得两地政府共同谋划。



另一个关注，是沙头角「团进团出」跨境游的停滞不前。去年中英街深圳方录得六百万旅客人次，足见游客对「禁区中的禁区」充满好奇与向往，市场需求巨大。反观香港，中英街「团进团出」旅游试点至今未取得实质性突破，更遑论串联东平洲、吉澳、鸭洲、荔枝窝与盐田、大鹏新区的跨境海岛游。两地在文旅发展上的「一快一慢」，恰恰折射出深港东部合作亟待突破的制度瓶颈。



目前，港深两地政府正加快推进区域协作，西部有洪前铁路、中部有河套科创合作区和新皇岗口岸，唯独东部尚未有清晰具体的布局和对接方向。香港正编制首个五年规划，正是契机。笔者希望政府善用这一窗口期，在海陆空跨境的三个维度实现突破，深港东部才能真正从「地理相邻」走向「发展相融」。



姚柏良