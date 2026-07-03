胡慧冲 - 布吉岛自生自灭幻彩表演 | 笔泰冲动

近年不少旅客到布吉岛，已经不再只到巴东海滩饮酒狂欢，而是走进布吉旧城区，寻找更有特色的夜生活体验。其中，Zimplex Mixology Laboratory就是近年人气极高的一间创意酒吧，以「科学实验室」为概念，将调酒变成一场充满视觉震撼的演出。



不少人去酒吧消遣，都是为了欣赏表演。有些酒吧有乐队驻唱，有些有DJ打碟，亦有性感舞蹈表演。不过来到Zimplex，主角却不是台上的表演者，而是放在你面前的一杯Shooter。每一杯酒都像一个迷你舞台，酒液在杯中不停变化、流动，形成奇妙效果，仿佛正在上演一场「自生自灭」的精彩演出，未入口已令人看得入神。



店内利用试管、滴管、烧杯等实验器材制作每一杯作品，每款鸡尾酒除了味道出色，更加入色彩变化、分层效果及流动艺术，客人可以亲眼欣赏整个制作过程，未饮已经忍不住拍照打卡。



Zimplex最具代表性的就是各款创意Shooter，每一杯都像艺术品，有些犹如宇宙星云，有些像漂浮的水母，酒液互相融合时更会不断变化，每一秒都有不同画面。这里不只是饮酒，更像欣赏一场结合科学、艺术与创意的现场表演，因此成为不少游客到访布吉旧城区必去的特色酒吧。



胡慧冲

