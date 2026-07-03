冯应谦 - PDRN护肤品新热潮 | 花样男教授

最近发现，身边一众爱美朋友都在讨论PDRN。其实PDRN并不是甚么崭新科技，只是近年突然爆红。它是从鲑鱼或鳟鱼DNA萃取出来的，据说和人体DNA结构很相似，所以皮肤特别容易吸收。主打细胞再生、修复和抗老，最吸引大家的卖点当然是减淡皱纹。PDRN在韩国医美界早在2014年就已经被应用，最有名的是「水光针」，需要直接注射进皮肤，既痛又属于入侵式，并非大部分人会尝试的选择。近一两年，随着微囊包覆和奈米技术越来越进步，PDRN开始被应用在一般的护肤产品。



来到2026年，PDRN护肤品真是一夜之间品类大爆发。几乎所有主流品牌都纷纷推出自家系列。例如化妆水，最受欢迎的应该是加了A醇的绿茶PDRN Innisfree化妆水，一瓶多效。面膜也是其中一个最火的类别，我身边不少朋友第一时间就入手了Medicube PDRN粉红胜肽胶原凝胶面膜，这种hydrogel面膜我之前也介绍过，刚敷上是半透明乳白色，敷一会儿会变成完全透明，冰凉降温，还能纾缓泛红，很适合敏感肤质。而韩国Biodance的胶原蛋白鱼子酱PDRN凝胶面膜（紫色包装），则强调可以敷过夜，第二天醒来皮肤还是水润柔软。除此以外，还有PDRN护唇精华lip serum、PDRN棉片cotton pads等。



上星期，女儿回澳洲前专程送我一份礼物，就是Medicube PDRN粉红胜肽精华serum。这款去年还拿到Olive Young 2025年度奖，被网民大推荐。她说这支精华性价比很高，她自己都买了一堆PDRN手信回澳洲。



冯应谦