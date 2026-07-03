邓达智 - 美心 70 | 智智乐GO

铜锣湾怡东商场北京楼于1974年创业，星光行北京楼开业于1978年。笔者当年告别加拿大，转往英国研习。其间因家事，圣诞节回港；但出门上课好几年，独爱云游四海，甚少回港。大姐邀请前往当年「美心食品有限公司」外省菜部大受欢迎京、川、沪、湘菜肴中之明珠：星光行北京楼。



烤北京填鸭、火燄富贵鸡、宫爆大虾球、糖醋桂花鱼……还有川扬沪名点小笼包、豆沙窝饼等。师傅现场表演，将面团拉拉扯扯瞬间转成一缕白雪幼长面条；胆敢说句：世间所有面条的始祖－－拉面。不论本地还是海外顾客对拉面的制作过程，回报以雷动掌声，数十年后来到今天仍受欢迎。



除了将面拉开令人叹为观止的过程，让人大饱眼福的还有火燄富贵鸡（叫化鸡、乞儿鸡）；让顾客亲手持木槌敲碎陶鼓（面团取代泥土筑成陶鼓），现出荷叶包裹、丰腴合席、香味扑鼻的整只鸡，观其形、闻其味，无人能逃脱食指大动！



这是我对美心出品的最初印象。



曾经常光顾置地广场咖啡小食店Café Landmark，最记得洗手间不设员工拉门或洗手后递上手布纸巾，曾撰文赞赏；因当年香港比较高级的酒店或餐厅，皆设员工殷勤侍奉，目标：小费。有时口袋缺零钱，一边小便一边紧张；该Café与时俱进，率先打破殖民地宗主国繁文缛节传统。后来得知，美心旗下。



进入千禧年代，金钟太古广场出现普世欢迎摩登风味泰菜；Thai Basil，面世立即爆红，没宣传不明底蕴，反正同代才俊单身中产非常捧场，友辈共我经常于此约会。同样，美心旗下。在下心仪较传统潮江春，旧时交易广场二期湘菜馆洞庭楼，皆美心旗下。



米兰时装中心两百年老店COVA，好些开巷开到深圳、大湾区，罗湖区饮茶吃点心成为风尚的翠园；当然美心旗下。不断留意社会发展与品味，推出与时俱进新店，提供市民所需与方便，成为美心风尚的最贴心风格。才推出端午佛跳墙五月粽，为迎接中秋佳节，新品种六黄莲蓉月，亦即将面世。



70岁流流长，饮食王国历史不简单，不断推陈出新超过70个品牌，全球超过2000多间店舖，单香港已600间餐厅及零售店，配合时势与大众品味。当中不少品牌无惧与集团本来风格大相迳庭，突破过分规则的枷锁，敬佩！



邓达智