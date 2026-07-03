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KellyChu - 中大文物馆忆利汉桢教授 展出获赠60件名家佳作 | Executive日记

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KellyChu
12小時前
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　　香港中文大学文物馆即日起至明年1月12日，举办「感墨铸情——忆利汉桢教授」特别展览，免费开放予公众参观。展览展出已故中大荣誉院士利汉桢教授捐赠嘅名家翰墨，合共60件精选佳作。利教授多年嚟喺中大推广文化艺术，无私奉献，贯彻毕生致力传承、研习同推广中国艺术嘅宏愿。

　　佢生前除咗喺海外嘅教学事业中致力推广中国艺术，自己仲系一位版画及雕塑艺术家，研习中西艺术融汇嘅可能性，希望为学生带嚟更多元嘅创作灵感同启发。今次展览就展示咗利教授一幅结合中西艺术元素嘅版画作品《形》，画面既有东方水墨意趣，又表现出版画线条嘅黑白分明。

　　另外仲有中国水墨画大师李可染嘅《牧牛图》（见图），以墨嘅浓淡呈现画面嘅不同层次，更透过留白巧妙营造空间感同节奏，引发观者嘅自由联想。为配合展览，馆方特别出版《点·读·画：利汉桢教授惠赠书画》，详细解读今次展出嘅作品，现已有售。

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