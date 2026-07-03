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KellyChu - 被捕面临起诉 网民欣赏有勇气浪漫 网红情侣攀帝国大厦示「爱的宣言」 | Executive日记

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KellyChu
12小時前
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大家见过最浪漫嘅求婚场面系点？对于俄罗斯知名高楼攀爬情侣Angela Nikolau和Ivan ​Kuznetsov（下图）而言，就系徒手攀上曼哈顿102层高嘅帝国大厦，用佢哋最擅长和热爱嘅方式，将这件喜事公诸于世。虽然二人完成创举后，被当局以非法闯入建筑物等罪名拘捕，但网民仍纷纷留言表示欣赏佢哋嘅勇气和浪漫。

　　Angela同Ivan喺7月1日以全黑蒙面造型打扮，出现喺纽约地标帝国大厦。佢哋站在最顶端嘅尖塔天线位置，展示出一面黑底白字嘅布条，上面标语写着：「当爱的力量战胜对权力的渴望，世界就会迎来和平」。随后，这对情侣爬回天线中段一处平台，Ivan单膝跪地向Angela求婚，继而相拥亲吻。

　　呢场高空求婚吸引地面大批民众围观，更惊动纽约警方封锁大厦周边街道。二人喺警方协助下返回地面，亦随即遭到拘捕，涉嫌非法闯入、刑事毁坏、卤莽危害他人安全、扰乱治安等多项指控。帝国大厦虽然设有观景台供公众游览，但严禁游客攀爬至更高处。

　　近年极限运动受到人们追捧，Angela同Ivan就系当中拥有极高人气嘅网红之一，佢哋喺世界各地极限攀登，Netflix前年还根据二人嘅故事发行纪录片播出。

KellyChu
 

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