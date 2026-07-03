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查小欣 - 宝勒巷抵食鲍鱼海参 | 查乜料

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查小欣
12小時前
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生活 专栏
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　　尖沙咀宝勒巷的赞记厨房，早已成为街坊的「住家饭堂」，不经不觉快15周年，为与众同乐，最近推出两款抗深圳价套餐，一款「富贵逼人」，精选孖宝菜式：高汤金勾翅，原块手掌般大的金勾翅，奶白色高汤浓稠黏口，真材实料，用汤盅放小火炉上热熨上枱，茶记的架势跟fine dining没分别，老板Roger幽默形容为「是是旦旦 鱼翅捞饭」，高级美食普及至如是是旦旦食碗云吞面；富贵更逼人的是原只鲍鱼，汁酱香浓，配一碗香苗白饭，鲍鱼+鱼翅捞饭，和味。原价588元，劈价盛惠388元，超值。

　　真心推介性价比极高套餐「金玉满堂」，五百多元有六道菜，头盘是佐酒名物：蟹膏炸鱼皮，自家制，用蟹膏取代咸蛋黄，鱼皮松脆，挂满蟹膏，食到唔停口；汤品同样是大大块的高汤鱼翅；鲍鱼扣海参，原只大鲍鱼配海参，相当吸引；海鲜糯米饭，当日有靓膏蟹，大厨就用膏蟹蒸笼仔糯米饭，蟹汁鲜味沾满粒粒糯米；甜品是原只椰王炖莲子桃胶，清甜滋润，原价888元，推广价588元，还配送红酒一杯，边度揾？

　　除两款价廉物美套餐，其他餐饮亦有水准，加上地方宽敞舒适干净，招呼周到，提议可兼营私房菜。

查小欣

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