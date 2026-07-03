Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 梁朝伟偏爱的五部电影 | 九宫格

九宫格
九宫格
郭志仁
12小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　1930年，毛主席写下名句：「你对某个问题没有调查，就停止你对某个问题的发言权。」后来简化为「没有调查，没有发言权。」看电影亦然，与其依赖网上评价或朋友意见，不如亲自入场。 

　　梁朝伟主演的《寂静的朋友》，坊间不乏议论：「艺术片」、「好似好深睇唔明」、「听讲最后梁朝伟仲同棵树有性关系」。上星期出席《号外》x《寂静的朋友》放映会，主角更惊喜现身分享。既已看完，自有发言权。 

　　梁朝伟饰演脑神经科学家，研究不同年龄群对外界刺激的反应。疫情期间研究停顿，却独自滞留德国一间大学，偶然在网上看到一位植物学家的演说，探讨「树木对外来冲击究竟有冇反应？」。梁朝伟将研究由人转向树木，沿用其专业加以观察分析。科学实证可见，无论大雨冲刷、游人倚坐树旁，甚至在树下呕吐，皆可能引发树木反应，只是非用语言或肢体表达。 

 　电影较一般长，以梁朝伟为主线，串联同一大学内两段不同年代的故事，需要耐心细看，但并不晦涩。画面构图细致，银杏树的意象尤为动人，适合于大银幕细赏。梁教授与保安员的互动，为故事添上几分轻松。 

　　看过自会明白，为何梁朝伟在分享会上直言，《寂静的朋友》是自己众多作品中，最偏爱的五至六部之一。电影改变梁朝伟及观众对一花一草的感知，重塑看待万物的视角。我会再睇多次。 

　　「想听得见，用耳听未必听见。将心摆耳边，才骤觉沉默有深浅。」

  陈奕迅—《想听》

郭志仁

最Hit
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
00:51
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
突发
4小時前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
21小時前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
20小時前
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
影视圈
5小時前
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
足球世界
5小時前
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
时事热话
3小時前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
22小時前
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
影视圈
3小時前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT
更多文章
郭志仁 - 巴黎审判 | 九宫格
　　五十年前，1976年巴黎，葡萄酒界上演了一场石破天惊的世纪对决，通称「巴黎审判」（The Judgment of Paris）。对决由举世闻名的法国顶级佳酿，迎战初出茅庐的美国加州新秀。最终，由专家盲品评选，加州葡萄酒奇迹般地包办了红、白酒冠军。红酒桂冠是鹿跃酒庄Stag's Leap Wine Cellars，白酒则是蒙特莱纳Chateau Montelena。这场赛事虽未动摇法国酒的至尊地
2026-06-26 02:00 HKT
九宫格