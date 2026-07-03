郭志仁 - 梁朝伟偏爱的五部电影 | 九宫格

1930年，毛主席写下名句：「你对某个问题没有调查，就停止你对某个问题的发言权。」后来简化为「没有调查，没有发言权。」看电影亦然，与其依赖网上评价或朋友意见，不如亲自入场。



梁朝伟主演的《寂静的朋友》，坊间不乏议论：「艺术片」、「好似好深睇唔明」、「听讲最后梁朝伟仲同棵树有性关系」。上星期出席《号外》x《寂静的朋友》放映会，主角更惊喜现身分享。既已看完，自有发言权。



梁朝伟饰演脑神经科学家，研究不同年龄群对外界刺激的反应。疫情期间研究停顿，却独自滞留德国一间大学，偶然在网上看到一位植物学家的演说，探讨「树木对外来冲击究竟有冇反应？」。梁朝伟将研究由人转向树木，沿用其专业加以观察分析。科学实证可见，无论大雨冲刷、游人倚坐树旁，甚至在树下呕吐，皆可能引发树木反应，只是非用语言或肢体表达。



电影较一般长，以梁朝伟为主线，串联同一大学内两段不同年代的故事，需要耐心细看，但并不晦涩。画面构图细致，银杏树的意象尤为动人，适合于大银幕细赏。梁教授与保安员的互动，为故事添上几分轻松。



看过自会明白，为何梁朝伟在分享会上直言，《寂静的朋友》是自己众多作品中，最偏爱的五至六部之一。电影改变梁朝伟及观众对一花一草的感知，重塑看待万物的视角。我会再睇多次。



「想听得见，用耳听未必听见。将心摆耳边，才骤觉沉默有深浅。」



陈奕迅—《想听》



郭志仁