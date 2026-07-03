李纯恩 - 半夜很忙 | 好好过日子

近来半夜很忙。



午夜过后，看世界杯，看完世界杯，接着看温布顿网球大赛。世界杯的足球赛有时间限制，可以预知何时结束。但网球没有时限，只要势均力敌就可以一直打下去。所以一场球随时看到东方发白。



本来我对足球兴趣不大，可看可不看。但我家大婆每四年就会捧世界杯场，尤其像日本对巴西这样的淘汰赛，更是非看不可。于是陪她看，跟她一起赞叹或叹息。喜欢体育运动的人，即使不是自己热衷的项目，只要观看了，照样也会津津有味。我虽然不会主动看足球比赛，但看到了，便也会从头到底看下去，看得也很投入，看到好球会喝采，看到泄气之处会骂粗口。后者也是广东人最齐心的事情，相信这些天半夜三更，观战的香港夜鬼们在各自家里突发的「X」声特别整齐。



温布顿网球赛刚刚揭幕，这是一年一度必定追看的节目。我记不住几个足球明星的名字，但对网球场上的球员却可如数家珍。比起足球，网球于我有亲切感，希望谁赢、希望谁输，偏见难免，也会喝采，却很少「X」，最多扼腕。看得特别投入。



于是一个美国时间，一个英国时间，都在东方的夜晚叠加起来，大洋彼岸的刺激在香港的电视屏幕上此起彼落，从午夜一直热闹到拂晓。东方发白之后，其实比赛还在进行，但是，嘿嘿，做人要节制嘛，我睡觉去了。



李纯恩