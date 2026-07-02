杨立门 - 暑热对策 | 慢活时代

气温上升到33度，我们已经呱呱叫，但看见欧洲那边气温飙到40度，有人在车内焗死，亦有人因消暑游泳而遇溺，我们在香港也应该感恩了。我很久没有在夏季到欧洲，之前的经验是那里的夏季一点都不热，就像我们的秋天，晚上还要披上外套。这廿年来的气候暖化实在把欧洲杀了个措手不及，但各国拿不出甚么好对策，有空调的食肆、商店和公众场所仍然占少数，家居安装空调的就更少。当地的冷气机、冷风机和电风扇大缺货，价格飙升，价廉物美的中国品牌都成了抢手的品牌。



我们在香港，选择可多了，任何品牌的冷气都买得到，除了冷气机，我觉得冷风机的降温效果也不错，除了价钱便宜外，好处是不用安装，可以四处搬动。随身携带的手提风扇十分便宜，但我觉得风量不够，还是喜欢用手动的纸折扇。摇纸扇除了更风雅外，花的气力其实和提着电风扇差不多，消暑的效果更好，而风量大小可以有无限个选择。



欧洲人食古不化，嫌廉价的中国货抢占了他们的市场，向中国货大加关税，但自己的工业又不争气，劳动力和供应链总是搞不上去，现在冷气缺货完全是自食其果。其他产品也一样，欧洲十分重视环保，早订下了淘汰汽油车的时间表，但无奈电动汽车工业滞后于中国，本来输入高性价比的中国电能车便可如期达到减排目标，但欧盟却选择限制中国电能车进口，结果又要押后淘汰汽油车的时限。



前资深公务员

现任时事评论员

音乐人

杨立门