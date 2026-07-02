潘雄威 - 应该刷牙先 定系用牙线先？ | 乳齿童时

刷牙和用牙线都是物理性清洁牙齿的方法，关于使用的次序，争论不断。美国牙医学会等主要牙科组织历来认为「只要彻底清洁，次序不重要」，但其他权威包括美国牙周病学院则倾向于特定的次序。



近年，越来越多科学证据显示，用完牙线才刷牙会降低整体牙菌膜数量，而牙线刮起牙缝里的牙菌膜及清除牙罅中的食物残渣，之后刷牙可以将这些松动的渣滓更有效地从口腔中清除。



另外，用牙线清洁后的牙齿表面能更有效让牙膏里的氟化物发挥作用。如果先刷牙，牙齿邻面上的牙菌膜会阻碍牙膏中的氟化物与珐瑯质表面接触，减低其防止及修复初期蛀牙的作用。



话虽如此，以上所说的都是科学理论，实际上两种次序之间的统计学差异可能微乎其微，最终的临床效果，很大程度取决于使用牙线及牙刷的方法！



如果你追求的是最大程度地清除牙菌膜和达到最佳的局部氟化物功效，你就应该「先用牙线后刷牙」。在我们牙科医生的临床角度，适当使用牙线及牙刷清洁牙齿已经足够，比次序更重要和实际。



潘雄威