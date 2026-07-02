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何重恩 - 以画为媒 香港熊猫经济迈向文化深水区 | 重中之重

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何重恩
1小時前
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　　随着香港回归祖国29周年的到来，「国宝庆回归，百年新征程——《丝路国宝五洲行》长卷展」于昨日（7月1日）在北角海滨正式启幕，展期一个月，这场别开生面的文化盛事，不仅是一场艺术盛宴，更是香港「熊猫经济」从单一观光向高端文化IP运营转型的重要标志。

　　长卷展带来被誉为「中国画熊猫第一人」的著名画家刘中的代表作——全长105米的鸿篇巨制《丝路国宝五洲行》。作品以国宝熊猫「中中」为水墨灵魂，串联起「一带一路」沿线65个国家的风物与生灵，将生态保护、文明互鉴与人类命运共同体理念融于笔墨之间。此次展览舍弃传统封闭展厅，将百米画卷沿北角海滨长廊徐徐铺陈，让市民在维港海风中「漫步观展」，实现了自然景观与人文艺术的深度交融，极大增强了公众的参与感与体验感。

　　活动由华丰国货、港岛东区民政事务处及香港各界团体联合主办。主办方此次携手艺术家，将主旋律国画引入社区，不仅延续了其推广国货、联结民心的使命，更为「熊猫经济」注入了深厚的品牌文化底蕴。透过授权衍生品、主题文创及跨界合作，这一文化IP有望转化为持续的商业价值，带动零售、餐饮及旅游消费。

　　从海洋公园的熊猫热潮，到如今北角海滨的国宝艺术长卷，香港正逐步构建起集文旅、艺术、商业于一体的「熊猫经济」新生态。这不仅丰富了「一国两制」的实践内涵，更为中华文化在国际舞台上的传播开辟了新路径。

何重恩

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