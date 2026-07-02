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张诺 - 餐桌上的访问 | 任意行

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张诺
1小時前
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生活 专栏
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　　有种访谈，不在冰冷的直播间，也不在咄咄逼人的镁光灯下，而是在雪白的桌布与精致的餐具前展开。

　　英国《金融时报》的王牌专栏「Lunch with the FT」自1994年开始，便立下独特的规矩：让受访者挑选心水餐厅，报社埋单，记者在觥筹交错间与这些大人物谈笑风生。转眼间，这顿饭吃了超过四分之一个世纪，而《Lunch with the FT︰A Second Helping》这本书，正是这项「新闻艺术」在25周年之际的精华浓缩。

　　书中收录了许多极具争议性的面孔，最惹人注目的莫过于当选前的特朗普（Donald Trump）。那时他还未入主白宫，访谈捕捉了他作为地产大亨的狂妄与精明，如今回看，这顿饭仿佛是暴风雨前的一丝宁静，极具历史预见性。Facebook的营运总监雪莉．桑德伯格（Sheryl Sandberg），则展现了矽谷女性高管在「向前一步」时的优雅与坚韧；而流亡俄罗斯的爱德华．斯诺登（Edward Snowden）显得警觉而深沉，在餐桌上描绘了一个数字监控时代的阴影。奥斯卡影后桂莉芙．柏德露（Gwyneth Paltrow）探讨她如何从镁光灯下的明星，转型为生活品牌教主，呈现出荷李活少有的商业头脑。

　　《金融时报》前主编莱昂内尔．巴伯（Lionel Barber）精心挑选了这52篇经典访谈，配上漫画家詹姆斯．弗格森（James Ferguson）的肖像插画，让读者仿佛能闻到食物的香气，听见刀叉碰撞的声音。这不只是一本名人访谈录，更是一本关于权力、野心与人性的侧记。

张诺

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