KellyChu - 胡定欣罗天宇现身 撑病童家庭 麦当劳叔叔之家慈善基金奖券开售 | Executive日记

香港麦当劳叔叔之家慈善基金成立30周年，昨日喺钻石山荷里活广场举行第26届奖券义卖活动开售礼，特别邀请咗艺人胡定欣同罗天宇亲临现场，与市民一同携手传递爱与希望。由即日起至下月16日期间，市民可于香港麦当劳叔叔之家网站及指定合作场地购买奖券，筹得款项将用于支持家舍日常运作，为病童及其家人提供「家以外的家」。



香港麦当劳叔叔之家慈善基金董事会主席黄冯慧芷致辞时提到，香港麦当劳叔叔之家慈善基金今年成立30周年，已为病童家庭提供超过18万个安稳嘅晚上，多年来共有超过3万名义工一起携手并肩，筹得逾2700万港元善款，希望今年嘅慈善奖券义卖能再创佳绩。



胡定欣分享佢曾探访两个家舍，见证设施由沙田家舍嘅3层扩展至观塘家舍嘅16层，增设更多房间及心灵支援空间，呼吁公众透过慈善奖券活动了解服务，踊跃支持，帮助有需要家庭。罗天宇亦呼吁大众支持正值暑假期间举行嘅奖券活动，一家大小踊跃参与义工服务。



每本奖券售价为港币200元，内含10张奖券，并即可参与抽奖活动，获取丰富奖品，包括头奖：马百良特浓熬鸡精12度，马百良破壁灵芝孢子，马百良秋梨润喉蜜（便利装）各十盒（总值$11520）；二奖：一套女士或男士癌症至尊健康普查套餐（每份价值$6800）。而抽奖仪式会喺8月20日举行，得奖名单将于8月28日刊登于英文虎报、星岛日报及机构网站（www.rmhc.org.hk）。



KellyChu