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李居明 - 大门气口风水谈 东暖夏凉南风窗 | 李居明大师会客室

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李居明
2小時前
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生活 专栏
內容

　　有位任职地产行业的小友，经常带客人睇楼盘，他问：「有时去到一些屋苑楼下，突然会有一股怪风吹来，甚至会吹乱头发，有何玄机？」

　　从风水角度，风的破坏力可以极大，如过于急促便会形成「风煞」，属散财第一，不是好风水。如果大风还伴随着「彭彭」的巨响，同时又犯了「声煞」。因此，无论是写字楼还是住宅，都要小心楼下有这种风水陷阱。

　　术家认为一间住屋有「南风窗」最为理想，代表「东暖夏凉」，空气流通、清凉舒适，又听不到风声。相反，如果开关大门或大窗时会引来风声巨响，或因窗户缺乏维修以致漏风，发出怪声，均属声煞。

　　我常劝谕大家，睇楼时必须白天、晚上各去一次，会有不同感受。例如「光煞」或是某些特定「声煞」往往要到晚上才发现，特别是有些邻居到了晚上才开始活跃。另外，若住在学校附近，清晨的上课钟声和小孩子的嬉闹声，如果令你心情烦躁，对你而言便不是好风水。

　　小友又问：「清晨经常听到雀鸟的声音，是否吉祥呢？」一般来说，听到喜雀叫声当然吉祥，但如听到乌鸦叫则属不祥。此外，若家中的鹦鹉学会说粗口或胡说乱语，也是一种「声煞」。

　　事实上，雀鸟带来最严重的煞并非声音，而是牠们的排泄物，极易引发人类呼吸系统疾病，尤其是市区较常见的白鸽。有些人喜欢在露台喂食野生雀鸟，其实易招惹蟑螂来探访。猫奴都懂，爱猫喜欢捉蟑螂，甚至会咬着战利品送给主人。因此大家都要小心处理家宅附近的雀鸟问题。

　　进入九运，我发现身边越来越多人喜欢养猫狗，今年我特别闭关撰写了新书《猫儿风水学》于书展登场，除了有养猫和养狗的内容，也提及其他宠物，彩色精印，万众期待！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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2026-06-24 02:00 HKT
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