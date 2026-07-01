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张诺 - 传家之味 | 任意行

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张诺
2小時前
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生活 专栏
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　　中环ifc的「唐述」，有一种遗世独立的贵气。推门而入，不见喧哗，只见厨师端出的却不仅是菜，更像打开一个个掌故。而近日一盒供外卖的「唐述溏心鲍鱼捞虾籽面」，足以让人吃出半部岭南食事传承。

　　此面盛于一方碧绿锦盒，色泽厚润如老玉，恍若古董首饰匣。打开盒盖，三宝井然：一罐溏心鲍鱼、一小樽自家炒制的顶级虾籽，与一札手工虾籽面。光这排场，已叫人期待－－待那鲍鱼汁倾泻而下，鲜香扑鼻，竟似香云纱般轻柔地裹住空气。

　　鲍鱼大有来头。总厨周世韬亲自严选南非东伦敦至伊利沙伯港的纯净鲍鱼，那处三大洋流交汇，水质澄澈，营养丰厚。养殖场聘南非顶尖海洋专家，以14种天然海藻饲养，再配合日本传统制干工艺，将鲜鲍化作「金溏鲍皇」，溏心柔韧，鲜甜醇厚。干鲍要陈，岁月是魔法师，而周师傅的童年回忆，正是第一道引子。

　　他常说，小时祖父母为他煮一碗鲍鱼虾籽面，那浓浓香气，不仅是滋味，更是家的温暖与归属。所以这锦盒，藏的既是珍馐，更是家的记忆。

　　鲍鱼的灵魂，还在那赤褐色酱汁。周师傅以老鸡、金华火腿、瑶柱、唐排，加上西班牙黑毛猪火腿与陈年花胶，独家秘技发浸、慢火熬煮36小时，汁液稠厚黏滑，鲍鱼入口，外软内糯，刀切下去，微微黏著，像是一口化不开的时光。

　　虾籽面简单渌好，沥干水，混入鲍鱼汁，洒上虾籽。每一箸入口，咸香、鲍鲜、花胶的滋润，中西火腿的雄浑，层层融汇。那味道，不喧宾夺主，却在味蕾深处留一抹余韵，回荡如旧时厅堂里的笑语。称之为天下第一，绝不为过。

　　「唐述」的这道面，吃的正是风土、手艺、记忆与传承。它不仅仅是一碗面，更是一封写给岁月的情书，将团聚、感恩与人间烟火，都静静地安放在那绿锦盒中。

张诺

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2026-06-26 02:00 HKT
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