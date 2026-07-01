李纯恩 - 等一等也是好的 | 好好过日子

都说现在时间过得快，一个星期一个星期，一个月一个月，过得飞快，于是一年也就眨眼过了。



这当然都是人的感觉，时间其实还是没变的。人之所以有这样的感觉，是因为我们今天的生活方式跟从前不同了。网络时代，什么都讲究即时，什么都要快。这就好像什么事情都等不得。用WhatsApp发个短讯给人，在自己的手机上可以看到对方有没有收到。如果只显示一个「剔」，对方没有收到，两个「剔」说明收到了，两个「剔」变成蓝色，那是对方看到了讯息。至此，目的已经达到，但心不定，因为对方还没有回复，最好马上回复！



发个短讯都这样心急，什么都等不得，时间怎能过得不快？



从前－－也就十几二十年吧－－时间过得慢，是因为许多事情都要等一等。如果你还保留以前的电话簿，打开会看到的多数是朋友家的电话号码，那时候没有手机，即使有传呼机响了，还是要找到一个座枱电话才可以回复。电话都在家里，不在家就听不到电话，找你的人只好等，等你回到家接电话。那时候，没有即时找到人的习惯，找到了最好，找不到就等，没有今天方便，但人的性子也不像今天这么急，非要在第一时间找到人，找不到会焦虑。



什么都习惯了即时，便习惯了快。要是习惯了凡事等一等，心也不会那么急。前者是赶着跟时间赛跑，后者是顺着时间走。时间还是那个速度，人心急了，就觉得时间快了。一觉得时间快，肯停一停看风景的兴致便少了，只觉跑得耳旁生风，喘着气问，怎么日子过得这么快！



李纯恩