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小董 - 再遇新冠肺炎 | 轻松养生

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小董
2小時前
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生活 专栏
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　　近期新冠肺炎再度肆虐，不少民众染疫康复后，仍遗留久咳难愈、咽喉不适、精神倦怠、脾胃虚弱等不适症状，久久未能复原。有见及此，特此整理数款简易平和、适合大众日常调养之食疗汤水，以供大众居家煲制，清解余邪、滋养肺脾，助身体稳步恢复元气。

　　新冠肺炎疫毒，属寒湿秽浊之邪，侵袭肺脾二经。染疫痊愈后，人体多存余邪未尽、肺脾气虚、湿浊内阻之象，常见久咳乏力、气短懒言、纳呆困倦、畏寒易累等症。中医善后调理，以清余邪、健脾胃、补肺气、化湿浊为核心，忌大补燥热、寒凉攻伐，以温和食疗固本最为适宜。

　　一、初愈清余毒汤水（转阴后一至两周）

　　此方专清肺中残留疫浊，舒缓咽干咳嗽、痰多胸闷，性质平和不伤正气。

　　桑菊芦根润肺汤：桑白皮15克、菊花9克、芦根30克、蜜枣两枚、瘦肉适量。所有材料洗净入水，文火煲一小时。功效清热润肺、疏解余邪，适合转阴后干咳、咽喉微涩人士饮用。

　　二、健脾祛湿汤水（体虚困乏、胃口差）

　　疫毒最伤脾胃湿气，脾虚则疲倦难愈、反复体虚。

　　茯苓淮山健脾汤：茯苓15克、干淮山30克、莲子15克、芡实15克、瘦肉或猪展。慢火煲一个半小时，可日常饮用。此方健脾渗湿、固护中土，改善病后食欲不振、身体重滞、精神萎靡之况。

　　三、益气补肺汤水（气短乏力、久咳不愈）

　　针对新冠后肺气亏虚、元气不足、动则气喘。

　　党参黄芪润肺汤：党参15克、黄芪9克、玉竹15克、麦冬9克、无花果两粒、瘦肉煲汤。益气养阴、补肺固表，修复受损肺气，改善体虚易倦、动辄气促。

　　四、日常调理禁忌

　　愈后需戒生冷寒凉、辛辣燥热、肥腻甜滞之物，以免助湿生痰、困住余邪。作息规律，避免操劳耗气，配合温和汤水循序渐进调养，可逐步恢复脏腑元气，杜绝后遗反复。

　　小董早阵子随头条日报派发了《新冠肺炎篇》一书，内里有不少针对性的药膳和汤水调理，现在正好一用！对此小册子有兴趣的话，欢迎致电2338 9090索取。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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2026-06-24 02:00 HKT
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