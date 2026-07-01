KellyChu - 麦当劳推全新朱古力McGriddles 今起一连三天破天荒全日供应 | Executive日记

麦当劳人气美食McGriddles首次登陆香港时引起排队热潮，今次McGriddles系列嘅粉丝可以再次大饱口福，因为香港麦当劳今日起推出全新朱古力McGriddles，仲有全球首推嘅「朱古力班戟猪柳蛋汉堡」同「鸳鸯班戟早晨套餐」，7月1日至3日限定3天全日供应！



今个暑假，香港麦当劳再下一城，隆重推出由本港研发、全球首推嘅朱古力McGriddles。Kelly昨日率先尝鲜，果然有惊喜！黑朱古力粒粒分布于班戟汉堡之中，搭配猪柳、芝士同鸡蛋，啖啖咸甜滋味、浓香四溢，真系令人回味无穷！



同时，香港麦当劳更成为全球首个将McGriddles班戟加入「早晨全餐」嘅麦当劳市场，首度推出全新「鸳鸯班戟早晨套餐」，让大家可一次过品尝枫糖班戟和朱古力班戟两款口味，配上美味猪柳、香滑炒蛋及脆薯饼，享受更丰盛、更具香港特色嘅早餐新选择。



为咗令大家随时随地都品尝到今次新品，香港麦当劳即日起至星期五推出限时「全日早餐」，俾大家由朝到晚任何时段均可品尝McGriddles早餐（「鸳鸯班戟早晨套餐」只限今日全日供应）。而于活动期间，平日只在早餐时段供应嘅脆薯饼都会限时3天全日供应，购买任何超值套餐均可将中薯条免费转配脆薯饼。活动过后以上3款McGriddles系列，将于早餐时段继续登场。



享受美食之余，麦当劳APP今次仲特别推出限量McGriddles咕𠱸，由今日起已经可以点击App内指定Banner到网上商店凭积分及相关费用换购。



KellyChu



限量McGriddles咕𠱸今日起可经App换购。