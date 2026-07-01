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KellyChu - 牛津学霸创「升普计划」10周年 助基层学生圆英国名校梦 | Executive日记

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KellyChu
2小時前
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孟子所言「兼善天下」，在一群有心有力嘅年轻人身上得到深刻体现。本身系学霸嘅幸沛怡（见图），入读英国牛津大学后，察觉到身边同学大多来自相近背景，基层学生寥寥可数。于是她创立慈善机构「升普计划」（Access Abroad Hong Kong），汇聚在英国顶尖学府就读嘅香港学生，组成义工团队，为有需要学生提供一对一免费升学指导，十年间已支援487名基层学生，其中166人成功入读英国知名高等学府。

　　幸沛怡成立「升普计划」嘅初心，源于她当时得悉一位极具天赋嘅学生，虽获剑桥医学院取录，却因无力负担学费而被逼放弃梦想。这让她深思：为何同样优秀年青人，仅因出身不同，人生轨迹便如此迥异？

　　对不少基层学生而言，赴英升学最大门槛并非学术能力，而是人脉、资讯与资源嘅落差。升普计划嘅导师团队系统性地协助学员理解各类奖学金甄选准则，梳理个人成长经历，撰写申请材料，并进行模拟面试。计划亦特别重视奖学金辅导，让学生在减轻家庭经济负担前提下，有能力踏上留学之路。

　　幸沛怡希望通过实际行动，为香港基层学生拓阔升学出路，推动教育平等，「我们的愿景，是让每一位具潜质的学生都能享有公平的资源与机会，从而选择最适合自己的道路。我们希望以自身经历，陪伴更多香港学生勇敢追梦，迈向更广阔的世界舞台。」不少受惠学生在学有所成后，更主动加入升普计划成为义工，甚至接棒承担领导角色，让这份跨越阶层嘅力量得以薪火相传，令人动容。

KellyChu
 

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