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KellyChu - 恩橡基金会推动跨代共融 倡议将跨代实践纳入课程 共置长幼照护设施 | Executive日记

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KellyChu
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恩橡基金会主办、利铭泽黄瑶璧慈善基金资助的「跨代共融」研讨会于6月27日举行，研讨会以「以跨世代教育塑造未来」为题，探讨如何加强跨代连结，将跨代元素融入学校课程和社区空间规划。恩橡冀透过跨界合作，培养学生的正向价值观与未来技能，同时激励长者终身学习、回馈社区。

倡跨代实践纳入课程　长者可作出贡献

恩橡基金会创办人兼董事陈宝莉表示，长幼进行跨代交流、互相学习，有助社区发展，倡议政府将跨代实践纳入学校课程。现时《价值观教育课程架构》以「立根中华、联通世界、拥抱未来」为总体方向，陈宝莉认为，长者在当中可以作出贡献，「长者最适合帮助政府推广中华文化，例如可以分享以往香港制水时期的生活，这是香港历史的一部分，是一份认同感，让年青人继承前人的经验，作为基础，取得进一步的发展和创新。」

研讨会主礼嘉宾、教育局副局长施俊辉博士致辞时表示，跨代互动为知识与文化传承带来宝贵机遇。学生透过与长辈直接交流，不仅能亲身领悟历史洞见与人生智慧，更能建立深层次的情感共鸣，这些都是传统教科书或单向课堂讲授难以取代的。施博士其后亦与多位专家深入交流，探讨如何将「跨代实践」纳入教育体系发展方向，以促进学生品格发展，并提升整体社会福祉。

恩橡基金会创办人兼董事陈宝莉期望五至十年内，让跨代实践跃升社会主流。
恩橡基金会创办人兼董事陈宝莉期望五至十年内，让跨代实践跃升社会主流。
教育局副局长施俊辉博士, JP 于研讨会担任主礼及主题演讲嘉宾。
教育局副局长施俊辉博士, JP 于研讨会担任主礼及主题演讲嘉宾。

学生与长者交流后　懂得随机应变及更具耐心 

玛利曼中学的胡晓桐同学在研讨会上分享，以往对长者行为感到奇怪，相处下来，才知道是因为不认识对方的过去，令自己对长者缺乏理解。胡同学称，经过几次的相处及参与活动，已开始掌握如何和长者交流，曾试过与长者在冒险乐园玩乐后，为了方便长者出入而即时变通，为长者寻找更适合的路线，自己对待家中长者亦比以往更有耐性。

长幼设施共置　长者分享经验和传承知识

因应学龄人口减少和高龄人口增加的结构性转变，恩橡基金会积极推动重塑社区空间规划，倡议将幼稚园、学校及长者服务等资源进行结构性整合，营造长幼共享、学习的创新环境。救世军锦田长者之家与毗邻的救世军锦田幼儿学校，正是其中一个例子。幼儿学校的学生会到长者之家，与长者进行各种活动，包括一同种植及照顾盆栽。救世军新界长者院舍综合服务高级主任区以德表示，儿童的行动多样性，反应难以估计，打破了长者的刻板生活，为他们注入活力。在照顾盆栽的过程中，长者感到自己仍有能力与他人分享人生经验，将知识及智慧传承。救世军锦田幼儿学校副校长关静雯表示，在种植的过程中，长者需帮忙适时淋水，学生可以学懂感恩及尊重，同时学习接纳失败，甚至学会了二十四节气、以厨余施肥及搭建虫网。

陈宝莉希望政府理解到共置长幼照护设施的好处，「共置设施后，毋须专程筹办活动，长幼亦可以进行最自然纯粹的跨代交流，每日也有机会见面和互相关心。希望政府在进行市区重建，及发展北部都会区时，可以考虑。」她期望恩橡连系跨代的工作，能引领更多团体、学校，甚或政府部门等参与其中，在五至十年内让跨代实践跃升社会主流。

KellyChu

研讨会上，恩橡银龄口琴队和小学合唱团携手演出，展现长幼共融精神。
研讨会上，恩橡银龄口琴队和小学合唱团携手演出，展现长幼共融精神。
恩橡基金会创办人兼董事陈宝莉带领教育局副局长施俊辉博士参观现场设置的「连龄无限计划」学生成果展，并与学生合影。
恩橡基金会创办人兼董事陈宝莉带领教育局副局长施俊辉博士参观现场设置的「连龄无限计划」学生成果展，并与学生合影。

 

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