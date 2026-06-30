KellyChu - 恩橡基金会推动跨代共融 倡议将跨代实践纳入课程 共置长幼照护设施 | Executive日记

恩橡基金会主办、利铭泽黄瑶璧慈善基金资助的「跨代共融」研讨会于6月27日举行，研讨会以「以跨世代教育塑造未来」为题，探讨如何加强跨代连结，将跨代元素融入学校课程和社区空间规划。恩橡冀透过跨界合作，培养学生的正向价值观与未来技能，同时激励长者终身学习、回馈社区。

倡跨代实践纳入课程 长者可作出贡献

恩橡基金会创办人兼董事陈宝莉表示，长幼进行跨代交流、互相学习，有助社区发展，倡议政府将跨代实践纳入学校课程。现时《价值观教育课程架构》以「立根中华、联通世界、拥抱未来」为总体方向，陈宝莉认为，长者在当中可以作出贡献，「长者最适合帮助政府推广中华文化，例如可以分享以往香港制水时期的生活，这是香港历史的一部分，是一份认同感，让年青人继承前人的经验，作为基础，取得进一步的发展和创新。」

研讨会主礼嘉宾、教育局副局长施俊辉博士致辞时表示，跨代互动为知识与文化传承带来宝贵机遇。学生透过与长辈直接交流，不仅能亲身领悟历史洞见与人生智慧，更能建立深层次的情感共鸣，这些都是传统教科书或单向课堂讲授难以取代的。施博士其后亦与多位专家深入交流，探讨如何将「跨代实践」纳入教育体系发展方向，以促进学生品格发展，并提升整体社会福祉。

恩橡基金会创办人兼董事陈宝莉期望五至十年内，让跨代实践跃升社会主流。

教育局副局长施俊辉博士, JP 于研讨会担任主礼及主题演讲嘉宾。

学生与长者交流后 懂得随机应变及更具耐心

玛利曼中学的胡晓桐同学在研讨会上分享，以往对长者行为感到奇怪，相处下来，才知道是因为不认识对方的过去，令自己对长者缺乏理解。胡同学称，经过几次的相处及参与活动，已开始掌握如何和长者交流，曾试过与长者在冒险乐园玩乐后，为了方便长者出入而即时变通，为长者寻找更适合的路线，自己对待家中长者亦比以往更有耐性。

长幼设施共置 长者分享经验和传承知识

因应学龄人口减少和高龄人口增加的结构性转变，恩橡基金会积极推动重塑社区空间规划，倡议将幼稚园、学校及长者服务等资源进行结构性整合，营造长幼共享、学习的创新环境。救世军锦田长者之家与毗邻的救世军锦田幼儿学校，正是其中一个例子。幼儿学校的学生会到长者之家，与长者进行各种活动，包括一同种植及照顾盆栽。救世军新界长者院舍综合服务高级主任区以德表示，儿童的行动多样性，反应难以估计，打破了长者的刻板生活，为他们注入活力。在照顾盆栽的过程中，长者感到自己仍有能力与他人分享人生经验，将知识及智慧传承。救世军锦田幼儿学校副校长关静雯表示，在种植的过程中，长者需帮忙适时淋水，学生可以学懂感恩及尊重，同时学习接纳失败，甚至学会了二十四节气、以厨余施肥及搭建虫网。

陈宝莉希望政府理解到共置长幼照护设施的好处，「共置设施后，毋须专程筹办活动，长幼亦可以进行最自然纯粹的跨代交流，每日也有机会见面和互相关心。希望政府在进行市区重建，及发展北部都会区时，可以考虑。」她期望恩橡连系跨代的工作，能引领更多团体、学校，甚或政府部门等参与其中，在五至十年内让跨代实践跃升社会主流。

KellyChu

研讨会上，恩橡银龄口琴队和小学合唱团携手演出，展现长幼共融精神。