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李纯恩 - 海鸭蛋 | 好好过日子

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李纯恩
6小時前
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生活 专栏
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　　前些日子在桂林香格里拉酒店跟总经理Anne吃早饭，她喜欢介绍广西美食，要我尝尝北海出的海鸭咸蛋。

　　海鸭咸蛋好大个，一打开里面橙红色的油就爆流出来。每个蛋都是双黄，蛋黄酥香油润，蛋白卖相不佳，呈青灰色，但质地软润，咸淡适中，非常好吃。在那里住三天，天天早餐都额外喝一碗粥，为的就是用海鸭蛋配粥，吃完神清气朗。

　　海鸭蛋算是北海名产，海里食物丰富，海鸭吃小鱼小虾和海藻，生出来的蛋特别大。海鸭蛋腌好之后蛋黄流油起沙，吃它的时候不由想起江苏的高邮咸蛋。高邮出的咸蛋在江南一带名气最大，说到吃咸蛋，都要吃高邮出品，是为上等货。高邮咸蛋有单黄和双黄，双黄更高档一点。不管单黄还是双黄，切开一定爆油，油润咸香，境界甚高。高邮咸蛋的蛋白是雪白的，打开后橙红雪白，流着黄油，卖相比广西的海鸭蛋好，但只是蛋白质地略为硬实，好看是好看，吃起来则不如灰灰的海鸭蛋白那么软香。

　　香港本来买不到高邮咸蛋，有次上海潘公子寄了一盒给我，吃得满口油香之后，我在报纸写了一篇小文炫耀，香港南货总汇「同顺兴」的林老板看到之后大概也馋了起来，马上去高邮寻货，找到上等货，做了香港代理，从此想吃高邮咸蛋我就去上环帮衬「同顺兴」。林老板特别喜欢在全国各地发掘优质食品，倒是可以去广西进一些海鸭咸蛋，价廉物美，让好这一口的食客多一个选择，看看自己的舌头钟情哪一个。

李纯恩

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2026-06-26 02:00 HKT
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