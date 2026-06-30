林静 - 大棠夏日记忆 | 红棉树下

每年盛夏，围村KOL邓达智一声号召，大伙儿便像小学生般雀跃，结伴出游，浩浩荡荡走入大棠有机生态园－－亦称大棠荔枝山庄。



乘观光车缓缓驶入，荷花池的水光映着天，关帝广场的香火袅袅，马房、羊栏、鸵鸟园、孔雀笼、蒙古包，依次在眼前铺开。



看孔雀开屏，喂山羊吃草，与马儿、鸵鸟、黑天鹅合影打卡，这份近距离的欢愉，竟像回到童年时光。再走进田野，摘下葡萄、香水柠檬、菠萝、西瓜，汗流浃背，却开心至极。今年荔枝无果，漫山却长满甘蔗、大树菠萝，还有丝苗米－－这荔枝山庄，确是个好地方。



晚宴才是全日的最高潮。园主梁福元旗下的棠人街餐馆，名物荔枝柴烧鸡，香气逼人，肉嫩汁多。食法讲究：先戴手套，再以剪刀裁剪或手撕，肉汁随之流出，咬落皮脆肉嫩，齿颊留香。还有特色乡下菜：花生苗炒芽菜、新鲜沙姜猪手、蒙古包烤全羊髀、清蒸塘养鱼、自家生晒小咸鱼和小鲜鱿，更有本地种丝苗米饭，好吃得令人期待下一次。



感谢邓达智每年「夏天之约」，让我们这班城市人与大自然亲近。大棠的故事，像那荔枝柴烧鸡的香气，萦绕不散，叫人食过翻寻味，期待下次再来玩一转。



林静

